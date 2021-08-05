В сквере на площади Революции Челябинска демонтировали светильники, которые были установлены здесь для декоративной подсветки деревьев.

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О демонтаже сообщили в комитете дорожного хозяйства города, чья подведомственная организация – МБУ «ЭВИС», разобрав конструкции, увезла светильники на диагностику и ремонт, которые будут проведены в рамках гарантийных обязательств.

В КДХ Челябинска сообщили, что светильники вернут на место до десятого сентября – в преддверии празднования Дня города.