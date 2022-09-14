В следственный комитет Копейска пришли козлы

В Копейске (Челябинская область) козы окружили здание местного следственного комитета. Рогатые даже попытались попасть в него, но, видимо, фэйс-контроль не прошли.

Видео коз, которые пришли в следственный комитет Копейска, появилось в социальной сети в группе «Подслушано Копейск». На кадрах видно, что животные ходят вокруг здания, а затем пытаются попасть во внутрь.

Пользователи соцсети тут же это видео окрестили - операция «Козы» и активно высказали свои предположения, зачем рогатым нужно было попасть в следственный комитет:

- Они у следственного комитета. Пришли наконец найти своих хозяев в правильное место.

- За товарищем заходили.

- Они пришли на работу)).

- Они за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев.

Хозяин коз нашелся и обещает, что будет внимательно следить за своими животными.