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В службе занятости Челябинской области новое назначение

Общество
Сегодня, 17:23
Автор: 
Любовь Юрина

Первым заместителем начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области назначен 40-летний Александр Шегуров. Ранее он занимал должность зама.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 12 мая 2020 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Шегуров пришел на работу в главное управление по труду и занятости региона чуть более года назад – в марте 2019 года, заняв пост заместителя начальника ГУ. До этого момента он руководил центом занятости населения Челябинска, работал в налоговой инспекции.

У начальника областной службы занятости 51-летнего Владислава Смирнова (на этом посту с 21 июля 2010 года) один первый заместитель и два зама (одну должность с декабря 2018 года занимает Игорь Маклаков, ему 54 года).

Справка.

Александр Шегуров родился 21 июля 1979 года. Окончил школу № 38 города Челябинска. В 2001 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Работал в налоговой полиции и Госнаркоконтроле. Руководил центром занятости населения Челябинска.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Алексей Текслер
Александр Шегуров
главное управление по труду и занятости Челябинской области
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