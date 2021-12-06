В Снежинске открылся первый медицинский класс

В школе № 125 Снежинска (Челябинская область) открылся первый медицинский класс, где школьники смогут получать углубленные знания для поступления в медицинские вузы России.

Как сообщает пресс-служба ЮУГМУ, на торжественном мероприятии было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Южно-Уральским государственным медицинским университетом, управлением образования администрации Снежинска и школой № 125 в рамках формирования системы непрерывного образования «Школа-ВУЗ». У ЮУГМУ уже одиннадцать подобных соглашений.

«Все вместе мы будем создавать образовательную и научную среду, которая безусловно будет влиять на профессиональную ориентацию и социализацию ребят. Наш университет намерен оказывать школе всю необходимую помощь: консультативную, научную, методическую, организационную, и, конечно, содействие в проведении научных исследований. Уже запланированы совместные профориентационные мероприятия. Мы всегда готовы предоставить доступ к имеющимся в ЮУГМУ ресурсам для подготовки новых поколений врачей – сразу со школьной скамьи», – говорит академик РАН, и. о. ректора ЮУГМУ Андрей Важенин.

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В медицинском классе снежинской школы будут заниматься учащиеся 10-11 классов биомедицинского профиля. Класс оснащен цифровым аналитическим комплексом PASCO и специализированным лабораторным оборудованием, которое позволит изучать азы химического анализа, физической и биологической химии. Проект был профинансирован из бюджета муниципалитета.

ФОТО: пресс-служба ЮУГМУ