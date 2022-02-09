В Снежинске продлили дистанционное обучение для школьников

Школьники Снежинского городского округа (Челябинская область) еще неделю будут учиться дистанционно. Соответствующее решение принял оперативный городской штаб по рекомендации главного государственного санитарного врача Снежинска.

Как сообщает управление образования города, по решению штаба все общеобразовательные учреждения города, учреждения дополнительного образования и спортивные секции остаются на дистанционном обучении еще на семь дней - с 10 февраля (четверг) по 16 февраля (среда) включительно. «Эти меры по-прежнему необходимы для предотвращения роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ на территории Снежинска», - подчеркнули в управлении.

Напомним, второго февраля все школы, спортивные секции и организации дополнительного образования Снежинска были переведены на дистанционное обучение по девятое февраля включительно в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

По данным городской администрации, на территории Снежинского городского округа за прошедшие сутки зарегистрировано 373 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 33 ребенка. Днем ранее было 195 заболевших, из них 10 детей. За весь период пандемии подтверждено семь тысяч 282 случая CОVID-19. В настоящее время проходят лечение 1202 человека, из них 49 в стационаре. Скончался от ковида 161 житель.

Напомним, на дистанционное обучение переведены также школьники еще нескольких муниципалитетов. В Озерске запрещено посещения детьми очных занятий в школах и в организациях дополнительного образования с четвертого по 13 февраля включительно. Также отменяются занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, спектаклей, фестивалей и иных мероприятий с детьми, в том числе на открытом воздухе.

Все общеобразовательные организации и учреждения дополнительного образования Златоуста переведена на иные формы обучения на неделю – с восьмого по 14 февраля.

Все школы и учреждения дополнительного образования Магнитогорска с седьмого по 12 февраля осуществляют обучение в очно-заочной форме с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. Решение принято с целью снижения уровня заболеваемости, разобщения ученических и педагогических коллективов.

Школы и учреждения допобразования Агаповского района отправлены на карантин с восьмого по 14 февраля.