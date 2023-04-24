24.04.2023
В Челябинске на 40-летия Победы ради лиственниц выкорчуют пни
24.04.2023
В Камерном театре расскажут об отношениях любви-ненависти родных людей
24.04.2023
Нелегальных мигрантов выдворяют из Челябинской области
24.04.2023
В Снежинске возобновились работы по возведению храма
24.04.2023
«Сухие» фонтаны перед ЮУрГУ и на Тополинке могут заработать уже в предстоящие выходные
24.04.2023
В Родительский день в Челябинске въезд на кладбища будет запрещен
В Снежинске возобновились работы по возведению храма
16.04.2023
Челябинская область помогает в восстановлении храма в подшефной Волновахе
09.12.2022
В Челябинске построят храм Иерусалимской Божией Матери
25.11.2022
В Томинском освятили колокола строящегося храма
21.06.2021
Освящен и заложен первый камень в основание храма в «Путинской» Розе
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023