В Снежинске возобновились работы по возведению храма

На Пасхальной неделе в Снежинске (Челябинске область) возобновились работы по возведению большого каменного храма в честь Державной иконы Божией Матери. Церковь строят всем миром.

Как рассказали в храме, уже установлены строительные леса в алтарной части и с северной стороны. Совсем скоро начнется продолжение кирпичной кладки.

Напомним, более 15 лет снежинская православная община располагалась в селе Воскресенском, где был восстановлен храм. В Снежинске действует несколько небольших церквей, но этого недостаточно для местных православных христиан. В 2008 году было принято решение о строительстве в Снежинске каменного православного храма в честь иконы Божией Матери «Державная» (перекресток улиц академика Феоктистова и Транспортной). В мае 2014 года состоялась закладка камня на стройплощадке. Вместимость большого храма составит около 400 человек.