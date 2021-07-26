В Советском районе Челябинска благоустроят улицу Свободы

В Советском районе Челябинска на участке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева благоустроят улицу Свободы. Работы уже ведутся, на сегодняшний день уже заканчивается ремонт на пешеходной зоне улицы по нечетной стороне.

Сейчас на пешеходной зоне улицы Свободы по нечетной стороне уложены основные объёмы плитки, сделаны пешеходные переходы и новые газоны, идёт обустройство пандуса.

«Раньше он был узкий и крутой, на нём располагалась сетевая опора, поэтому передвижение по нему было затруднено. Сейчас лестничный марш заузили, пандус расширят и сделают с нормативным уклоном, чтобы на нём было удобно и родителям с детскими колясками, и любителям мобильных средств передвижения», - рассказали в пресс-службе администрации Советского района.

Подрядчики уже начинают работать на четной стороне улицы, где рельеф местности еще более сложный.

Работы по благоустройству участка от проспекта Ленина до улицы Тимирязева начали 20 июля. Они проводятся в рамках проектов инициативного бюджетирования.

Проект предусматривает замену старого асфальта на современную бесфасочную плитку, а также создание безбарьерной среды.

В пресс-службе администрации района агентству «Урал-пресс-информ» уточнили, что ремонт также проведут в межквартальных проездах и внутридворовых площадках.

Первый этап благоустройства на данном участке планируется закончить к 1 сентября этого года.