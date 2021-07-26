26.07.2021
В Челябинске Союз добровольцев России проведет круглый стол по поддержке инвалидов
26.07.2021
В Советском районе Челябинска благоустроят улицу Свободы
26.07.2021
«Тарасов» снова в Челябинске
26.07.2021
В Копейске будут судить юношу, который пытался с помощью арбалета перекинуть в колонию героин
26.07.2021
В Челябинскую область поступило 666 тысяч доз вакцины от ковида, вакцинировано около 600 тысяч
26.07.2021
В «Солнечную долину» приехали члены сборной команды по сноуборду
В Советском районе Челябинска благоустроят улицу Свободы
26.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Глава Челябинска решила по-настоящему серьезно взяться за «художников», уродующих город
23.07.2021
В Курчатовском районе Челябинска благоустроят территорию у кинотеатра «Победа»
18.07.2021
Алексей Текслер проинспектировал родной район Челябинска
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021
В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации
21.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021