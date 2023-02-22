В среду у православных – Лакомка, теща потчует блинами зятя

В среду, 22 февраля, у православных третий день масленичной недели – Лакомка. В этот день принято было созывать в дом гостей (соседей, друзей, родных) и угощать их вкусными блинами, пирогами, медовыми пряниками.

Также в среду тещи блинами угощали своих зятьев, отсюда и выражение пошло «Пришел зять, где сметаны взять?».

В этот день тёща должна была не только угощением, но и своим поведением показать зятю свое расположение. За этим строго следила остальная родня, которая также приглашалась на это застолье. Для всеобщего увеселения проводились всевозможные игрища с участием зятя и тёщи, разыгрывались сценки, в которых принимали участие все желающие.

Также характерным для Лакомки действом были так называемые «девичьи съезды», когда молодые девушки вместе с пожилыми женщинами, облачившись в праздничные наряды, разъезжали по деревне на санях, распевали песни и катались с ледяных горок. Одновременно они веселыми озорными шутками поддергивали холостых парней, за что те в ответ угощали их блинами.

Считалось, что в Масленицу, а особенно на Лакомку, нужно есть столько, сколько душе угодно, или, как говорили в народе, «сколько раз собака хвостом махнет».

В этом году масленичная неделя началась 20 февраля и завершится 26 февраля Прощеным воскресением. В понедельник, 27 февраля, начинается Великий пост. Он продлится семь недель - по 15 апреля. В воскресенье, 16 апреля, православные отпразднуют Пасху.