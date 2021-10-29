В Старокамышинске жилой дом топит четыре года, людям до сих пор не помогли

Эксперты Общероссийского Народного фронта в Челябинской области обратились в прокуратуру с целью защиты прав жителей копейского поселка Старокамышинск, которые четыре года живут в затопленных квартирах.

Как отмечают в ОНФ, переезд Владислава и Екатерины Матюшенко в новый дом в Старокамышинске превратился из счастливой истории в суровую реальность сразу после того, как у застройщика закончился срок исполнения гарантийных обязательств. Молодая семья приобрела квартиру на последнем, третьем, этаже и в один из сезонов дождей прочувствовала на себе все последствия недоброкачественной работы: вода с крыши хлынула прямо в квартиру.

«Так живем уже четыре года. Я раньше бросался каждый раз спасать обои и потолок, сейчас уже даже внимания не обращаю. Таз всегда стоит под люстрой, из нее течет потоком. Пару месяцев сидеть из-за этого без света – обычное дело. Управляющая компания приходит, что-то латают, но результата нет», – рассказал собственник квартиры в проблемном доме Владислав Матюшенко.

«Вероятно, некачественное строительство привело к тому, что помещения регулярно топит, однако сейчас спрос с застройщика, по всей видимости, уже невозможен, поскольку срок исполнения гарантийных обязательств вышел. Ответственность в этом случае принимает на себя управляющая компания», – заявил эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Жильцы злополучного дома написали кипу обращений в различные ведомства и рассказали, что в управляющей компании «ЖУК» им все время дают весьма странные ответы. Сперва специалисты организации ссылались на невозможность принять обращение от жильцов из-за ремонта в офисе, потом – пытались убедить людей, что многострадальный дом к ним не относится, продолжая при этом присылать квитанции. А в конце концов, по словам собственника одной из квартир, людям и вовсе посоветовали обращаться сразу к президенту Российской Федерации. Что жильцы и сделали.

Эксперты ОНФ обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку, привлечь к ней государственную жилищную инспекцию и побудить управляющую компанию исполнить свои обязательства в полном объеме.