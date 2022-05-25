В Старом Першино ремонтируют «мост смерти», на котором погиб 91-летний труженик тыла

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинской средней школе №6, в которой существует кадетский класс МЧС, сотрудники отдела ФСБ Р
25.05.2022

Сотрудники ФСБ рассказали челябинским кадетам о героях Великой Отечественной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 27 по 29 мая в поселке Травники Чебаркульского района (Челябинская область) состоятся военно-по
25.05.2022

Молодёжь Челябинской области отправится на военно-полевые сборы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранцам пользоватьс
25.05.2022

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «суррогатной торговли детьми»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В настоящее время технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства в Челябинске метрополитен
Метро в Челябинске
Метро в Челябинске
25.05.2022

ТЭО метротрамвая в Челябинске проходит необходимую экспертизу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) о
25.05.2022

ММК объявил о повышении зарплаты сотрудников с первого июня
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

В Старом Першино ремонтируют «мост смерти», на котором погиб 91-летний труженик тыла
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

В челябинских магазинах нашли фальсифицированное сливочное масло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

Количество заявок на технологическое присоединение к электросетям Челябэнерго в 2022 году выросло на 28%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

В Златоусте подрядчик плохо сделал дорогу и не хочет устранять свои косяки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

Театр «Манекен» приглашает челябинцев на вечер современного танца

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

В Центральном районе Челябинска ликвидирован наркопритон
ОНФ
Челябинск
Общество
25.05.2022 11:40

В Старом Першино ремонтируют «мост смерти», на котором погиб 91-летний труженик тыла

В челябинском поселке Старое Першино (Металлургический район) начался ремонт опасного моста, с которого в январских сумерках сорвался 91-летний труженик тыла.

Трагедия произошла в нынешнем году. Пожилой мужчина от полученных травм погиб.

О том, что «тропинку смерти» (так после этой трагедии местные жители стали называть данное сооружение), начали реконструировать, сообщили сегодня, 24-го мая, в Народном фронте.

«О том, что сооружение без перил и освещения опасно, люди сообщали чиновникам последние 15 лет, но только после обращения к нам проблему удалось сдвинуть с мертвой точки. После трагедии мы выехали на место по просьбе родственницы погибшего и обратились к властям с требованием обеспечить безопасность и оборудовать мост должным образом», - заявили в ОНФ по Челябинской области.

Активисты Народного фронта отмечают, что работы обещают закончить к концу лета.

«Мы обязательно проверим, стала ли «тропинка смерти» безопасной, ведь по этому маршруту домой ходят пенсионеры и дети», - подчеркнули общественники.

ОНФ
Челябинск
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

Мэрия Миасса взяла на баланс бесхозные трубы после обращения сельчан к президенту России
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28.04.2022

Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
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Министр по физической культуре и спорту Челябинской области 41-летний Максим Соколов
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Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку

23.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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22.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинской средней школе №6, в которой существует кадетский класс МЧС, сотрудники отдела ФСБ Р
25.05.2022

Сотрудники ФСБ рассказали челябинским кадетам о героях Великой Отечественной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 27 по 29 мая в поселке Травники Чебаркульского района (Челябинская область) состоятся военно-по
25.05.2022

Молодёжь Челябинской области отправится на военно-полевые сборы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранцам пользоватьс
25.05.2022

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «суррогатной торговли детьми»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В настоящее время технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства в Челябинске метрополитен
Метро в Челябинске
Метро в Челябинске
25.05.2022

ТЭО метротрамвая в Челябинске проходит необходимую экспертизу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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25.05.2022

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25.05.2022 11:58

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «суррогатной торговли детьми»

25.05.2022 11:40

В Старом Першино ремонтируют «мост смерти», на котором погиб 91-летний труженик тыла

25.05.2022 11:25

В челябинских магазинах нашли фальсифицированное сливочное масло

25.05.2022 11:24

ТЭО метротрамвая в Челябинске проходит необходимую экспертизу

25.05.2022 11:21

Количество заявок на технологическое присоединение к электросетям Челябэнерго в 2022 году выросло на 28%

25.05.2022 11:09

ММК объявил о повышении зарплаты сотрудников с первого июня

25.05.2022 11:07

В Златоусте подрядчик плохо сделал дорогу и не хочет устранять свои косяки

25.05.2022 11:05

Для выпускников звучат поздравления с «Последним звонком» и запускается «Марафон побед»

25.05.2022 10:29

В Миассе сотрудник ГИБДД вылетел на встречку и врезался в «Форд», оба водителя погибли

25.05.2022 10:14

Театр «Манекен» приглашает челябинцев на вечер современного танца

25.05.2022 10:01

В России намерены отказаться от Болонской системы образования

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23.05.2022 12:56

Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет

23.05.2022 12:39

Глава Челябинска поручила заменить засохшие деревья

23.05.2022 12:18

Новый главный ледовый городок Челябинска может стать «богатырским» или «рыбным»

23.05.2022 12:15

Глава минфина Челябинской области прокомментировал уход подчиненного в минспорта

23.05.2022 12:12

Клиенты ВТБ направили один миллиард рублей на покупку путевок в детские лагеря

23.05.2022 11:54

В Челябинской области от бешенства умерла уже вторая в этом году домашняя крыса

23.05.2022 11:53

В Челябинске для купания подготовили 15 пляжей

23.05.2022 11:51

Челябинские власти приватизируют едва не сгоревшую заброшенную больницу на Трудовой

23.05.2022 11:49

В Челябинске продадут с молотка недостроенный спорткомплекс на Труда

23.05.2022 11:47

Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист

23.05.2022 11:45

Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку

23.05.2022 10:51

В ЮУрГУ подвели итоги V студенческой конференции «Астероидная безопасность»

23.05.2022 10:36

В Челябинской области продолжаются «Последние звонки»

23.05.2022 10:22

Челябинцы будут жить без горячей воды