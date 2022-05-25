В Старом Першино ремонтируют «мост смерти», на котором погиб 91-летний труженик тыла

В челябинском поселке Старое Першино (Металлургический район) начался ремонт опасного моста, с которого в январских сумерках сорвался 91-летний труженик тыла.

Трагедия произошла в нынешнем году. Пожилой мужчина от полученных травм погиб.

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О том, что «тропинку смерти» (так после этой трагедии местные жители стали называть данное сооружение), начали реконструировать, сообщили сегодня, 24-го мая, в Народном фронте.

«О том, что сооружение без перил и освещения опасно, люди сообщали чиновникам последние 15 лет, но только после обращения к нам проблему удалось сдвинуть с мертвой точки. После трагедии мы выехали на место по просьбе родственницы погибшего и обратились к властям с требованием обеспечить безопасность и оборудовать мост должным образом», - заявили в ОНФ по Челябинской области.

Активисты Народного фронта отмечают, что работы обещают закончить к концу лета.

«Мы обязательно проверим, стала ли «тропинка смерти» безопасной, ведь по этому маршруту домой ходят пенсионеры и дети», - подчеркнули общественники.