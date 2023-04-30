В Томино освятили православный храм, построенный по уникальной старинной технологии

В воскресенье, 30 апреля, в поселке Томинский Сосновского района (Челябинская область) был освящен великим чином храм Архистратига Божия Михаила, построенный по уникальной старинной технологии. Торжественное богослужение возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, архипастырю сослужили секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, настоятель храма иерей Алексей Кузьмин и другие клирики.

Во время освящения возносились молитвы о том, чтобы храм наполнила благодать Всесвятого Духа Божия. Правящий архиерей освятил престол и жертвенник в алтаре.

Стены храма священнослужители окропили освященной водой и помазали святым миром.

По традиции верующие обошли вокруг церкви крестным ходом. После освящения в храме состоялась Божественная литургия, на которую пришло множество местных жителей.

«На Южном Урале катастрофически не хватает святынь, поэтому возведение и освящение нового храма – это всегда огромная радость для всех нас! Южноуральцам нужно место, где они могли бы найти молитвенное общение, получить Божие благословление и утешение – особенно в наше время. Неспроста этот храм получил имя Архангела Михаила – святого, который является главным покровителем нашего Отечества и наших воинов. – сказал митрополит Челябинский и Миасский Алексий. - Мне очень радостно, что теперь в поселке будет регулярно совершаться Божественная литургия, селяне смогут ходить на службы, крестить здесь детей, венчать молодых».

Владыка отметил, что огромную роль в возведении храма сыграл Томинский горно-обогатительный комбинат (входит в группу РМК). Митрополит Алексий сердечно поблагодарил всех, кто причастен к этому «поистине великому делу».

Храм в поселке Томино построили по уникальной старинной технологии всего за два года. Благодаря тому, что даже под куполами церкви все сделано из кирпича, в помещении появилась особенная акустика, наполняющая каждый ее уголок молитвенным звучанием.

Общая площадь нового храма – около 500 квадратных метров. Он двухпридельный: нижний придел освящен в честь Николая Чудотворца, там будет крестильное помещение; верхний придел освящен в честь Архистратига Михаила. Одновременно в храме смогут молиться более ста человек.

Уже заработала церковная лавка, а на улице установлена детская игровая площадка. На территории храма также есть вспомогательное помещение, так называемый причтовый дом, в котором вскоре будут заниматься дети из воскресной школы.

А еще там появится библиотека. Храм станет не только местом притяжения местных жителей, но и будет иметь важное социально-культурное значение для всего Томинского сельского поселения.

ДЛЯ СПРАВКИ

Поселок Томино расположен в Сосновском районе, в 40 километрах от Челябинска. Православный приход, насчитывающий свыше 1200 человек, здесь возник более десяти лет назад. Все это время верующие молились во временном помещении. 2 мая 2021 года митрополит Алексий освятил первый камень нового храма. На будущий год правящий архиерей освятил колокола и купола с крестами. 30 апреля 2023 года состоялось долгожданное освящение всего храма Архистратига Божия Михаила. Храм был возведен благодаря финансовой поддержке Томинского горно-обогатительного комбината.