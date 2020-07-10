В Трехгорном растет число случаев ковида после отдыха на теплоходе

В Трехгорном (ЗАТО, Челябинская область) растет число инфицированных коронавирусной инфекцией после отдыха в круизе на теплоходе сотрудников ФГУП «Приборостроительный завод» (входит в корпорацию Росатом). На самоизоляцию уже отправлено 100 человек.

Напомним, изначально подозрение на ковид было у девяти работников предприятия.

«У пятерых горожан подтверждена ковидная пневмония, они прошли исследование на компьютерном томографе в Сатке. Ещё один трёхгорненец госпитализирован в городское инфекционное отделение», - рассказал гендиректор ФГУП «ПСЗ» Владислав Белобров на официальной странице предприятия в соцсетях.

В четверг, 9 июля, были взяты анализы у 53 человек, в пятницу – еще у 16 человек. Пока результаты анализов не известны.

«При этом к медикам продолжают обращаться люди с клиническими симптомами», - отметил Белобров. В городе продолжат выявлять контактных. В список уже включено порядка сотни жителей, которые отправлены на самоизоляцию

«Своих работников предприятие, конечно, поддержит: режим карантина не скажется на их заработной плате», - заверил гендиректор завода.