27.04.2023
В Троицке планируют воссоздать исторический облик здания банка на Ленина
27.04.2023
По факту жестокого избиения пенсионерки в Челябинске возбуждено уголовное дело
27.04.2023
Аукцион по продаже земли на Пушкина в Челябинске признан несостоявшимся, участок сдадут в аренду
27.04.2023
Пляжи, скверы и зеленые зоны Ленинского района Челябинска защитят от клещей
27.04.2023
Сотрудники Аркаима проведут 50 бесплатных экскурсий по новому маршруту
27.04.2023
В Челябинске оперативно задержали мужчину, жестоко избившего пенсионерку на улице
В Троицке планируют воссоздать исторический облик здания банка на Ленина
12.04.2023
Челябинцам озвучили интересные факты о «космическом» панно на Гагарина
01.04.2023
В Челябинске отреставрируют здание, где в войну сформировалась 96-я танковая бригада
24.03.2023
Преображение знаменитого Белого дома Кыштыма идет полным ходом
15.03.2023
Жилой дом на Цвиллинга – Тимирязева в Челябинске включен в госреестр объектов культурного наследия
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023