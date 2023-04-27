В Троицке планируют воссоздать исторический облик здания банка на Ленина

В Троицке (Челябинская область) планируют воссоздать исторический облик выявленного объекта культурного наследия – здания банка на Ленина, 70.

Проект на проведение работ по сохранению старинного здания поступил в комитет охраны ОКН региона.

Проектом предусмотрены расчистка стен фасадов и элементов внешнего декоративного убранства от краски для воссоздания исторического облика кирпичного здания; ремонт крыши, приямков и крылец, внутренних помещений и лепных деталей; переустройство инженерных сетей.

Как рассказали в госкомитете охраны ОКН Челябинской области, здание в конце 19 века построил купец Осипов – на месте первой городской больницы. Здание являются частью ансамбля центральной площади на пересечении улиц Ленина (в прошлом - Базарной) и Климова (ранее - Васильевский переулок).

Через какое-то время здание было продано филиалу «Сибирского банка», основанному в 1872 году. Он производил операции по обслуживанию экспорта хлеба, сибирского сливочного масла, среднеазиатского каракуля, участвовал в финансировании железных дорог и пароходств.

С начала 1990-х годов и по настоящее время в здании располагается Троицкий краеведческий музей.

Выявленный объект культурного наследия представляет собой двухэтажное здание, фасады и стены которого выполнены исторически в краснокирпичном стиле; с подвальными помещениями под всем объемом здания и вальмовой крышей с металлическим покрытием квадратной формы в плане.

«Его угол, выходящий на площадь, срезан и превращен в своеобразный портал с фронтоном и ажурным балконом. В оформлении карнизов присутствуют мотивы древнерусского зодчества. С течением времени здание было оштукатурено и окрашено в серый цвет по всему периметру, с выделением архитектурных элементов белым колером», - рассказали в госкомитете охраны ОКН региона.