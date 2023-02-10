В Тугайкуле начала работать долгожданная школа, но к губернатору есть много вопросов

В феврале 2023 года распахнула двери для учеников школа №16 в микрорайоне Тугайкуль (Копейский городской округ, Челябинская область), открытие которой ждали более двух лет.

В гости к школьникам заехал губернатор Алексей Текслер. «Для растущего микрорайона это долгожданное событие. Родители переживали, ждали, постоянно писали с одним вопросом: «Когда?». Теперь они могут быть спокойны за детей, условия, в которых те будут учиться», - написал губернатор на своей странице в соцсетях.

Алексей Текслер и добавил, что район Тугайкуль - достаточно большой, и то, что здесь не было школы, это, конечно, никуда не годится.

Школа рассчитана на 1100 учащихся. Общая площадь здания порядка 20 тысяч квадратных метров. В школе три блока, связанных между собой переходами: для младших классов со своим спортзалом и спальными местами, для учеников 5–11-х классов и общественный, где находятся большой и малый актовый залы, спортзалы, библиотека-медиатека, арт-модуль, столовая и многое другое. С первого сентября в школе откроется детский технопарк «Кванториум».

В школе обеспечена безопасность учеников: на пульт охраны выводится информация с 64 камер с высоким разрешением, а у каждого входа дежурят сотрудники службы безопасности.

На этой неделе уже начались занятия. Управление образования организовало подвоз 57 детей, живущих в отдалении от школы. Глава региона отметил, что новая школа нравится детям и родителям. Правда, еще до открытия у жителей были вопросы к губернатору по этому учебному заведению.

На странице губернатора под постом о поездке в Копейский округ жители поблагодарили его за новую школу, но возмутились, что во время визита губернатора детей не выпускали из классов.

Юлия Ч. попросила губернатора «решить вопрос с бродячими собаками, которые стаями ходят вблизи дороги к школе». «Детям небезопасно по утрам ходить в школу», - рассказывает родительница.

Татьяна Л. Рассказала, что маршрут школьного автобуса самый неудобный. Да и пешком добираться не удобно. «Тротуары отсутствуют, и собаки бродячие присутствуют. А дети с Международной улицы, где нет организованного безопасного движения и элементарного тротуара, идут до школы среди машин, грузовиков, маршруток пешком по оживленной трассе», - пишет Татьяна.

Алена М. также попросила главу региона посодействовать в решении вопроса с подвозом детей в школу. «Достаточно большое количество детей проживающих в частном секторе, находящимся на значительном удалении от здания новой школы вынуждены добираться до школы рискуя своей жизнью, лавируя между грузовым и легковым транспортом. Дети проживающие по улицам Международная, Советская армия, Линейная, Малышева, Братская, Серова, Краснофлотская остались без подвоза, несмотря на наши просьбы и обращения в управление образования», - рассказала Алена. Жительница отмечает, что путь детей в школу неблизкий – от 1,7 до 2,5 километра.

Напомним, в микрорайон Тугайкуль было переселено почти четыре тысячи человек из поселка Роза, проживавших в зоне оползневых процессов на бортах разреза «Коркинский» (поручение по расселению жителей давал Владимир Путин после посещения поселка в феврале 2012 года).

Госконтракт на строительство здания школы №16 в микрорайоне Тугайкуль (на ул. Красной Горнячки, 4) был заключен минстроем области в 2019 году.

Школу изначально планировали сдать в 2020 году, потом в сентябре 2021 года. После визита на стройплощадку губернатора августе 2021 года была поставлена задача сдать учебное заведение в начале 2022 года. И с этой задачей строители не справились, пообещав сдать школу к первому сентября 2022 года. Потом сроки были перенесены на октябрь. И лишь в конце 2022 года она была введена в эксплуатацию, в приняла первых учеников в феврале 2023 года.