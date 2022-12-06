Новая школа в Тугайкуле введена в эксплуатацию, но пока дети в ней не учатся

Здание долгожданной школы № 16 на 1000 мест в микрорайоне Тугайкуль (Копейский городской округ, Челябинская область) введено в эксплуатацию. Но занятия в новом учебном заведении пока не начались, еще предстоит получить лицензию на образовательную деятельность.

Об этом сообщили на аппаратном совещании в администрации Копейского городского округа.

Глава округа Андрей Фалейчик поручил управлению по имуществу продолжить оперативно работу по приему объекта в муниципальную собственность. Далее предстоит провести ещё одну обязательную процедуру – оформить лицензию на образовательную деятельность. И на это также понадобится определенное время (срок регламентированы).

«В максимально возможные короткие сроки нужно подготовить объект, чтобы ученики школы № 16 как можно скорее начали учиться в комфортных условиях», - распорядился мэр.

Пока не называют конкретную дату, когда школа распахнет свои двери для учеников.

А пока родители школьников на странице мэрии интересуются, что решено с подвозом детей до новой школы. «Дошла информация, что маршрутки туда ходить не будут. А как детям ходить, особенно зимой в школу?», - спрашивает Настасья Борисовна. Родители предлагают организовать подвоз или хотя бы продлить маршрут №21 до школы.

В администрации пообещали дать ответ на вопрос через несколько дней. «Для выяснения сложившейся ситуации нам потребуется сделать запрос в управление образования и это займет некоторое время. Ответим в течение трех дней», - заверили чиновники.

Напомним, госконтракт на строительство здания школы №16 в микрорайоне Тугайкуль был заключен минстроем области в 2019 году.

Школу изначально планировали сдать в 2020 году, потом в сентябре 2021 года. После визита на стройплощадку губернатора августе 2021 года была поставлена задача сдать учебное заведение в начале 2022 года. И с этой задачей строители не справились, пообещав сдать школу к первому сентября 2022 года. Потом сроки были перенесены на октябрь. И лишь в начале декабря она была сдана в эксплуатацию.

В администрации отметили, что в Копейске до 2025 года появятся еще восемь образовательных учреждений (школ и детских садов). В 2022 году планировалось ввести в эксплуатацию три детсада: по ул. Кирова, 33А (200 мест), ул. Северная, 31 (140 мест) и ул. Грибоедова, 15 (220 мест). Было намечено начать строительство детсадов по ул. Жданова (350 мест) и 26 Партсъезда, 3Б (120 мест), а также школ на 500 мест по ул. Северная и на 1000 мест по ул. Федячкина.