В УФСБ Челябинской области вспоминают коллег, сражавшихся за Сталинград

Сегодня, второго февраля, Россия отмечает 80-летие разгрома Советской Армией войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Эта победа, одержанная в 1943 году, стала переломным моментом в войне. Красноармейцы поверили в свою победу, в то время как немецкая армия стала бояться поражений.

В УФСБ России по Челябинской области в разные годы работали ветераны Великой Отечественной войны – участники Сталинградской битвы. Среди них - генерал-майор Владимир Петрович Новиков (1922-1979), почетный сотрудник органов госбезопасности, который с 1974 по 1979 годы руководил УКГБ СССР по Челябинской области. В 1942 году он был направлен командиром взвода танкового полка на Сталинградский фронт. Участвуя в боях с немецко-фашистскими захватчиками, был тяжело ранен. После полугодового лечения его направили в Челябинскую область на работу в органы государственной безопасности. Владимир Новиков награжден орденами Октябрьской революции, Красного Знамени и многочисленными медалями.

Полковник Иван Васильевич Сопов, начальник отдела УКГБ СССР по Челябинской области, в 1942-1943 годах в составе 665 истребительно-противотанкового артиллерийского Штеттинского полка участвовал в боях за Сталинград в качестве наводчика, командира орудия. После войны проработал в управлении 30 лет. В годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Полковник Семен Филиппович Дубовицкий, начальник следственного отделения УКГБ СССР по Челябинской области, в 1942-1943 годах воевал в должности политрука 213 отдельного батальон связи 99 стрелковой дивизии Донского фронта. В годы Великой Отечественной войны был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Среди защитников Сталинграда после победы советского народа в Великой Отечественной войне в УКГБ СССР по Челябинской области трудились подполковники Федор Григорьевич Храпов, Иван Яковлевич Усатенко, капитаны Михаил Клементьевич Бондаренко, Михаил Афанасьевич Малахов, лейтенант Петр Тихонович Горьков, служащая Зинаида Федотовна Плохих.