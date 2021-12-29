В уходящем году почти 190 челябинских семей переехали из аварийного жилья в новые квартиры

В Челябинске в 2021-м году 187 семей были переселены из 28-ми аварийных многоквартирных домов и двух непригодных для проживания жилых помещений. Общая площадь расселенного жилья превысила тысяч квадратных метров.

Кроме того, в уходящем году в столице Южного Урала снесли десять расселенных домов, в том числе пять домов (Копейское шоссе, д. 8А; ул. Стахановцев, д. 126; ул. Волгодонская, д. 29; пос. Стройгородок-2, д. 6; Копейское шоссе, д. 12) было снесено подрядными организациями, три (ул. Ереванская, д. 34, д. 35 и д. 37) в рамках заключенного договора о развитии застроенной территории снесло ООО СЗ «Новый дом».

По двум домам - по ул. Станционная, д. 1 и ул. Новороссийская, д. 72. - заканчивается приемка выполненных работ по демонтажу зданий, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

В настоящее время проводятся мероприятия в целях осуществления сноса еще девяти расселенных аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Зудова, д. 5; пер. 9-й Лобинский, д. 3; ул. Карпенко, д. 7а; ул. Краснознаменная, д. 7; ул. Водрем-40, д. 13; ул. Краснознаменная, д. 23; ул. Нахимова, д. 12; ул. Гидрострой, д. 10; ул. Потемкина, д. 43.