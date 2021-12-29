29.12.2021
В уходящем году почти 190 челябинских семей переехали из аварийного жилья в новые квартиры
29.12.2021
Челябинск в этом году проделал большую работу по демонтажу киосков-«нелегалов»
29.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 30 декабря
29.12.2021
Экопарк в Курчатовском районе Челябинска обзавелся световыми качелями и засиял огнями
29.12.2021
В новогодние каникулы советуют поберечь свое здоровье
29.12.2021
ВТБ станет партнером проекта «МегаФон 1440»
В уходящем году почти 190 челябинских семей переехали из аварийного жилья в новые квартиры
04.12.2021
Переселенцы из ветхого жилья в Карабаше получили ключи от новых квартир
23.08.2021
Текслер оценил в Чурилово дом для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот
04.06.2020
Жители аварийных домов Кыштыма начали получать квартиры в новостройках
17.10.2019
Катав-Ивановские чиновники не знают о существовании аварийного жилья?
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021