В условиях коронавируса южноуральские газовики начали подготовку к осенне-зимнему сезону

Специалисты АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» (входят в группу «Газпром межрегионгаз») ведут активную подготовку газораспределительных сетей, входящих в зону ответственности компаний, к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов. Действующий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции не повлияет на выполнение газовиками всех запланированных работ в полном объеме до начала нового отопительного сезона.

В компаниях разработан комплекс организационно-технических мероприятий, которые позволят повысить надежность работы системы газоснабжения в условиях низких температур наружного воздуха. Все основные ремонтные работы на газовых сетях запланированы на летние месяцы. Массовых отключений от газоснабжения промышленных потребителей и населения на период ремонтной кампании не планируется.

До начала нового отопительного сезона специалисты газораспределительных организаций проведут техническое диагностирование 425 километров газопроводов, проверят с помощью приборов на герметичность и на сплошность изоляции более 696 километров газопроводов. Кроме того, запланирован капитальный ремонт 96 установок защиты газопроводов от коррозии. Также будет проведена диагностика, капитальный и текущий ремонты пунктов редуцирования газа. Все обнаруженные повреждения и дефекты будут устранены до наступления непогоды и морозов.

Кроме того, газовики отремонтируют сооружения на газопроводах (коверы, конденсатосборники, опознавательные знаки), подготовят к работе в условиях низких температур механизмы, автомобильную и специализированную технику.