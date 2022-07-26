В Челябинской области продолжается кампания по догазификации

Челябинские газовики продолжают активную информационную кампанию по догазификации среди населения региона. К настоящему времени число принятых от южноуральцев заявок на догазификацию приближается к 30 тысячам.

В июле сотрудники «Челябинскгоргаз» проводят подомовые обходы и встречаются с жителями частных домов в Тракторозаводском, Ленинском, Калининском и Советском районах города. Аналогичные встречи проходят в поселке Першино (Металлургический район) и в Миасском хуторе (Курчатовский район Челябинска).

Специалисты АО «Газпром газораспределение Челябинск» проводят встречи с населением в Копейске, в Златоусте, Кусе, Кыштыме, Миньяре, Симе, Чесменском, Октябрьском и других районах.

В целом в июле будет проведено около 450 таких встреч. К настоящему времени число принятых от южноуральцев заявок на догазификацию приближается к 30 тысячам.

Для того, чтобы подать заявку, можно воспользоваться порталом Единого оператора газификации, сайтом Госуслуг, либо онлайн-сервисом «Личный кабинет» на сайтах АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз».

«Наши сотрудники в рамках обходов подробно информируют граждан о возможностях и способах подачи заявки, необходимых документах и нюансах», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» Владимир Серадский.