В Увельском районе из-за птичьего гриппа объявлен карантин

В Увельском районе (Челябинская область) зарегистрирован грипп птиц. На территории неблагополучных населенных пунктов, расположенных вблизи данной территории установлен карантин,

Управление Россельхознадзора по Челябинской области сообщило, что в области зарегистрирован очаг гриппа птиц.

«Поставленный сотрудниками ОГБУ «Увельская межрайонная ветеринарная лаборатория» и Челябинской испытательной лаборатории диагноз подтвержден специалистами ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») во Владимире: выявлен генетический материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8. Были исследованы обнаруженные трупы птиц (1 дикая утка, 2 домашних и 2 домашних гуся), отобранных на берегах озер Песчаное и Табыньша Увельского района», - сообщили в ведомстве.

В связи с этим проведен учет птицы в данных населенных пунктах. На территории неблагополучных населенных пунктов, расположенных вблизи этих озер, установлен карантин, определены эпизоотические очаги, угрожаемые зоны. В неблагополучных зонах проводятся мероприятия в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц.

Для справки:

Птичий грипп – это острая инфекционная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100 % гибели среди заболевших и поражать одновременно от одного до трёх видов птиц. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще дикие утки. Впервые грипп птиц был выявлен в Италии более ста лет назад.