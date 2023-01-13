В Варне после капремонта открылась уникальная сельская гимназия

В Варне открылась после капитального ремонта единственная в Челябинской области сельская гимназия.

Гимназия им. Карла Орфа работает в селе с февраля 1992 года, в 1994 году образовательное учреждение переехало в новое здание. С тех пор в нём проводили только косметические ремонты.

В ходе «прямой линии» накануне 2022 года педагоги и ученики гимназии обратились к губернатору за помощью в проведении ремонта здания школы. Помочь в проведении ремонта решило АО «Михеевский ГОК» (входит в Группу РМК)

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, за счёт налоговых поступлений, полученных сверх плана благодаря успешной производственной деятельности АО «Михеевский ГОК», удалось своевременно разработать и согласовать проектно-сметную документацию и подать заявку в федеральный проект «Модернизация школьных систем образования». Совместная работа градообразующего предприятия, местных и областных властей позволила учебному заведению принять федеральное финансирование на проведение капремонта.

Масштабный ремонт начался в июле 2022 года. На его проведение направлено порядка 104 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета - 54 миллиона 904 тысячи 700 рублей, из областного бюджета - 32 миллиона 632 тысячи 800 рублей, из местного 16 миллионов 863 тысячи рублей. Работы продолжались восемь месяцев.

Накануне, 12 января 2023 года, отремонтированная сельская гимназия распахнула двери для учеников.

«Сегодня знаковое событие не только для Варненского района, а для всей Челябинской области, - подчеркнула начальник Управления общего образования минобрнауки области Елена Бухмастова - Начиная с входной группы гимназии, территории и заканчивая каждым кабинетом, видно, с какой любовью, а самое главное, с выполнением всех современных требований обновили учреждение».

По ее словам, в гимназии появились новые возможности для детей: центр детских инициатив, библиотека, спортивный зал, который совмещён с тренажёрным залом. Всё это позволит нашим детям получать равные возможности: неважно, в какой точке Челябинской области они находятся – в мегаполисе это или в селе», - считает Бухмастова.

В отремонтированном здании в посёлке Варна помимо гимназии функционирует детский сад, центр дополнительного образования «Варна», пункт проведения Основного государственного экзамена. В образовательном учреждении работает 43 педагога, обучается 580 учащихся, 42 воспитанника детского сада «Солнышко». 780 сельских детишек посещают занятия в ЦДО «Варна».

«В 2009 году наш район подписал соглашение с Михеевским ГОКом о взаимодействии на территории. И тогда же у нас появились дополнительные доходы, - рассказал глава Варненского района Константин Моисеев. - Когда подошла необходимость ремонта данной гимназии, деньги, поступившие в бюджет района за счет работы предприятия, позволили нам оформить проектно-сметную документацию»

Глава также отметил, что за счёт деятельности ГОКа администрации удалось привести в должный вид и районную библиотеку, четыре парка, составить пакеты проектно-сметной документации для ремонтных работ в нескольких сельских домах культуры. Один из которых – Дом культуры в селе Кулевчи, запущен в эксплуатацию также 12 января 2023 года.

В Доме культуры села Кулевчи работают 11 творческих коллективов, два из них имеют звание «народный». Здание построено в 1975 году. Население Кулевчей – не более 900 человек восьми разных национальностей, у каждой есть своё культурное объединение, занимающееся сохранением культурного наследия народностей. За годы работы ДК в здании не было проведено ни одного серьёзного ремонта.

Также благодаря перевыполнению плана по собираемости налогов за счёт деятельности Михеевского ГОКа удалось разработать проект-сметную документацию. После проведения ее госэкспертизы Кулевчинский ДК вошёл в государственную программу «Развитие культуры и туризма в Челябинской области». Из федерального, регионального и местного бюджетов было выделено более 16 миллионов рублей.

Аналогичную работу с властями регионального и муниципального уровней по поддержке территорий присутствия РМК ведёт и в Хабаровском крае, где сейчас строится предприятие на Малмыжском месторождении.

ДЛЯ СПРАВКИ

Михеевский горно-обогатительный комбинат входит в состав Группы РМК и ведёт свою деятельность на территории Варненского района с 2014 года.

В дополнение к налоговым и неналоговым отчислениям АО «Михеевский ГОК» развивает социальное партнёрство с органами власти. В рамках подписанных соглашений о сотрудничестве предприятие берёт на себя обязательства по финансированию культурных, спортивных и образовательных проектов, по реконструкции и строительству социальных объектов, развитию инфраструктуры и благоустройству территорий.

Договоры о социальном партнёрстве с Варненским и Карталинским районом действуют на предприятии с 2009 года. За это время территориям была оказана помощь в ремонте и реконструкции объектов инфраструктуры, поддержке жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организации праздников и соревнований, а также помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в рамках договора был снят документальный фильм «Варна – Родина моя».

Помимо работ по благоустройству и озеленению территорий, предприятие оказывает помощь в обустройстве объектов инфраструктуры и учреждений культуры. Благодаря поддержке Михеевского ГОКа в Варне проведён капитальный ремонт в ДК «Планета», на средства предприятия на мемориальном комплексе установлен бронзовый памятник Солдату-победителю. Шефская помощь оказывается школам, детским садам, детским домам, поисковым движениям.

В 2020 году в Варне открылся ФОК «АО Михеевский ГОК». Здесь расположены две чаши бассейна: детская – десять на пять метров и 25-метровая взрослая чаша с четырьмя дорожками. Взрослый бассейн стал площадкой для тренировок и проведения соревнований. Он оснащён стартовыми тумбами, секундомером и пьедесталом почёта для спортсменов, а также снарядами для обучения плаванию и занятий аквааэробикой. Помимо этого, в спорткомплексе работает современный тренажёрный зал, кафе и сауна. Общий объём инвестиций в строительство комплекса – 240 миллионов рублей. На оснащение комплекса компания направила дополнительно более 17 миллионов рублей.

Ещё один значимый социальный проект «Измени свой город к лучшему» действует в Варненском и Карталинском районах с 2017 года. За 6 лет в населённых пунктах было реализовано 12 проектов, среди которых библиотеки, парки, детские площадки. Всего рассмотрено порядка 100 работ, на реализацию проектов направлено свыше трех миллионов рублей.