Текслер: В верхней одежде школьники учиться не должны

Педагоги и школьники единственной сельской гимназии в Челябинской области - МОУ «Гимназия им. Карла Орфа» села Варна - обратились к губернатору Алексею Текслеру за помощью в проведении ремонта здания школы.

Видеообращение прозвучало в ходе «Прямой линии» главы региона восьмого декабря.

Учителя и школьники рассказали, что в здании протекает крыша, и порой уроки приходится проводить под аккомпанемент капель воды с потолка. Кроме того, сильно сквозит из старых, рассохшихся окон. Иногда ученикам приходиться сидеть на уроках в верхней одежде. «Алексей Леонидович, помогите нам. При всех этих проблемах мы безумно любим свою гимназию», - обратилась к губернатору директор школы Лариса Елагина.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил министерству образования и науки региона и руководителям всех муниципалитетов срочно решить проблему, а также провести серьезный анализ в этой части по всем муниципальным образованиям. К решению вопроса подключится и министерство строительства и инфраструктуры области.

«В верхней одежде школьники учиться не должны. И если так происходит, то вы недорабатываете, - обратился к главам губернатор. - Если в муниципалитетах есть школы, где ребята из-за низких температур в классах вынуждены учиться в верхней одежде, то это никуда не годится. Такие объекты должны в первую очередь попасть в программу капитального ремонта».

Алексей Текслер рассказал, что Челябинская область активно включилась в объявленную президентом программу по капитальному ремонту школ. На сегодня уже определен 41 объект, по 17 объектам подготовлена проектно-сметная документация.

Как уточнили в министерстве образования и науки региона, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия им. Карла Орфа» села Варна также вошло в число образовательных организаций, которые в 2022 году получат на ремонт средства федерального проекта по капитальному ремонту. «Варненская гимназия уже прошла государственную экспертизу проектно-сметной документации по капитальному ремонту на сумму 70 миллионов, в том числе на капитальный ремонт здания 65 миллионов рублей и на благоустройство территории на сумму четыре миллиона 355 тысяч рублей», - пояснили в минобрнауки.

По словам Алексея Текслера, в следующем году будет выделено порядка полумиллиарда рублей из федерального бюджета на реализацию программы. Еще порядка 160 миллиона рублей будет направлено на благоустройство тех объектов, которые попали под капитальный ремонт. На эти цели будут направлены и средства регионального бюджета.

Губернатор потребовал в течение недели предоставить ему доклад, насколько актуальная на сегодня озвученная проблема в регионе и как она будет решаться.

Напомним, в соответствии с поручением президента Владимира Путина с первого января 2022 года в России стартует федеральная программа по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций. Особое внимание будет уделено сельским школам и школам, которые расположены в малых городах.

Программа будет реализована в течение пяти лет (по 2026 год) министерством просвещения России совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства и субъектами Российской Федерации.

От Челябинской области поданы заявки на ремонт 17 школ в 2022 году. В следующем году запланировано подать заявку на федеральное финансирование еще 24 объектов.