В Верхнеуральском районе на этой неделе откроются еще четыре лагеря для детей

Четыре лагеря дневного пребывания детей будут открыты в Верхнеуральском районе (Челябинская область) на наступившей неделе.

Как сообщили в районной администрации, всего в муниципалитете будут работать 17 лагерей дневного пребывания, в которых смогут отдохнуть 1 тысяч 200 детей.

С шестого июля приняли детей семь лагерей дневного пребывания, на следующий день, седьмого июля, - еще пять лагерей, в среду, 8 июля, - один лагерь.

Во всех лагерях соблюдаются все санитарные рекомендации для недопущения коронавирусной инфекции. В лагерях установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук (при входе в здание, при входе в столовую, на пищеблоке), ежедневно детям и сотрудникам лагеря измеряют температуру бесконтактным термометром. Данные записываются в журнал термометрии. В помещениях проводится ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание и дезинфекция воздушной среды с применением бактерицидного рециркулятора-облучателя закрытого типа.

Работники пищеблока, воспитатели и педагоги дополнительного образования используют средства индивидуальной защиты. Максимальное количество мероприятий проходит на открытом воздухе.

С восьмого июля началась первая смена в загородном оздоровительном лагере «Заря». В этом году родителям запрещено посещать своих детей в лагере, а сотрудникам – покидать территорию в течение смены.

Для детей подготовлены образовательные, спортивные, развивающие и развлекательные мероприятия, беседы. С детьми, нуждающимися в психологической помощи, планируется работа социальных педагогов, психологов, воспитателей.

Ребята будут заниматься в объединениях дополнительного образования и профильных спортивных, военно-спортивных, краеведческих, творческих отрядах.

В первую смену особое внимание уделено оздоровлению и занятости детей, нуждающихся в поддержке государства: дети из семей, находящихся в социально- опасном положении и трудной жизненной ситуации, опекаемые дети и дети из приемных семей, дети из многодетных семей, дети из семей одиноких граждан, безработных граждан, малообеспеченных, дети – инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), подростки, состоящие на учете в ПДН и внутришкольном учете