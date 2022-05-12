В воскресенье в Челябинске пройдет общегородской крестный ход

В предстоящее воскресенье, 15 мая 2022 года, в Челябинске состоится традиционный общегородской крестный ход, организованный Челябинской епархией. Он приурочен к празднику Пасхи Господней.

Как сообщает информационно-издательский отдел Челябинской епархии, крестный ход начнётся в 11:30. Молитвенное шествие стартует от Свято-Симеоновского кафедрального собора (Кыштымская, 32). Духовенство и верующие проследуют по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле.

Одной из святынь, с которой пройдут участники крестного хода, будет афонская икона великомученика и целителя Пантелеимона с частицей мощей святого. Движение по Свердловскому проспекту на это время будет перекрыто.

На площадке перед храмом святого Александра Невского митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит праздничный молебен.