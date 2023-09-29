В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»

В воскресенье, первого октября, в Челябинске состоится Второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе». Мастера колокольного звона посетят несколько храмов, поделятся опытом и порадуют своим искусством всех желающих.

Открытие фестиваля состоится в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Затем звонари проследуют в другие храмы. Важным пунктом маршрута станет новый Христорождественский собор: на его колокольне будет исполнен ансамблевый звон.

«У каждого звонаря есть свой стиль и почерк. Профессиональный звонарь может представить как традиционный звон, так и авторский. На наших колокольных концертах будет делаться упор на авторских звонах, раскрывающих индивидуальность каждого звонаря. Одним из интереснейших участников станет опытный звонарь, участник многочисленных фестивалей Константин Лютиков из Троицкого храма в городе Полевском Свердловской области», – рассказал руководитель отдела Челябинской епархии по взаимодействию с учреждениями культуры протоиерей Андрей Гупало.

Главный звонарь Челябинской епархии Андрей Курбатов готовится к фестивалю на колокольне собора Рождества Христова.

В Челябинской епархии отметили, что первого октября при челябинском храме святого мученика Иоанна Воина (проспект Победы, 307Б) под руководством Андрея Васильевича начнутся занятия восьмого потока звонарей воскресной Школы колокольного звона.

Программа фестиваля:

11:00 - открытие фестиваля и колокольный концерт в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32);

12:30 - концерт в храме Святой Троицы (ул. Кирова, 60А);

14:00 - концерт в Христорождественском кафедральном соборе (ул. Салавата Юлаева, 44);

15:30 – концерт в храме преподобного Сергия Радонежского (пр. Победы, 398);

16:30 – награждение участников, завершение фестиваля в храме преподобного Сергия Радонежского (пр. Победы, 398).