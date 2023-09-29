29.09.2023
Школа в Ленинском районе Челябинска обзавелась благоустроенной спортплощадкой
29.09.2023
Жители Челябинской области смогут смотреть фильмы и сериалы шести онлайн-кинотеатров
28.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября (18+)
28.09.2023
Челябинская дзюдоистка завоевала «бронзу» чемпионата России
28.09.2023
Труд как искупление вины: в Челябинской области растет число рабочих мест для осужденных
28.09.2023
Качество новых и обновленных дорог Челябинска проверяет передвижная лаборатория
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
Мастера колокольного звона из Челябинской и Екатеринбургской епархий дадут концерты в четырех храмах южноуральской столицы
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023
В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции
28.09.2023
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023