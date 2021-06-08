В воскресенье южноуральцев приглашают на «Пламя Аркаима»

В предстоящее воскресенье, 13 июня, в заповеднике «Аркаим» Челябинской области состоится V фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима».

Как сообщает пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук, фестиваль «Пламя Аркаима» приурочен ко Дню России и проводится, начиная с 2017 года, в заповеднике «Аркаим» совместно с Ассоциацией экспериментальной археологии «Археос».

С 2019 года фестиваль включен в календарь мероприятий всемирной организации экспериментальной археологии EXARC (Экзарк), что показывает его соответствие высокий научным стандартам аутентичности.

Фестиваль организован при поддержке министерства культуры Челябинской области. Он начнется в 10 часов и продлится до позднего вечера. Все площадки можно будет посетить бесплатно.

На фестивале реконструкторы со всей России демонстрируют реплики предметов одежды, быта и вооружения прошлого, проводят мастер-классы по древним технологиям. Любой желающий может научиться, к примеру изготавливать наконечники стрел из кремня, попробовать отлить копье из бронзы или соткать на древнем ткацком станке пояс.

Три года подряд фестиваль был мульти эпохальным. В 2020 году было принято решение сконцентрироваться на одной эпохе - каменном веке.

В этом году фестиваль имеет международный уровень. Как сообщают организаторы, в 2021 году «машина времени» перенесет гостей фестиваля «Пламя Аркаима» в Бронзовый век, на четыре тысячи лет назад, в то самое время, когда древние индоевропейцы мчались по степи на колесницах и отливали бронзовые орудия, оружие и украшения.

На фестивале представят великие культуры бронзового века: шумерскую, древнеегипетскую и образы людей, населявших евразийские степные пространства.

Кроме того, будут представлены реконструкции древнейших в мире колесниц, найденных в материалах Синташтинской культуры. В дальнейшем предполагается провести экспериментальный колесничный пробег по территории Южного Урала.

В программе зрелищные бои и реконструкции внешнего облика людей той эпохи из самых разных мест, включая Египет и Грецию, концерт под открытым небом, а также возжигание пламени Аркаима.

Клуб исторической реконструкции «Легенда» представит площадку «Древняя Месопотамия». Можно будет потрогать историю руками. Почувствовать себя учеником ремесленника, или древней школы писцов - Эддубы. А так, же услышать чарующие звуки представителей древнейших музыкальных инструментов.

На другой площадке будет представлена одна из величайших цивилизаций Бронзового века - Древний Египет. Ее представляет клуб реконструкции ремесел и быта, ориентирующийся на Бронзовый Век - Рагор. Гости фестиваля смогут ознакомиться с легендами и мифами, написать своё имя на египетском, украсить себя египетским макияжем, а также узнать, как лепить бусины из форм на специальном мастер-классе, прикоснуться и сфотографироваться с репликами египетских экспонатов, поиграть в сенет и поучаствовать в плетении сетей.

Как сообщают организаторы, одним из интереснейших событий предстоящего фестиваля станет лекция Спироса Бакоса - археолога из Греции, руководителя ассоциации исторических исследований «Koryvantes», научного сотрудника Афинского и Варшавского университетов, специалиста по военному делу эпохи бронзы. Лекция пройдёт в конференц-зале Музея Аркаима.

Спирос Бакас расскажет о позднем бронзовом веке в Греции: эпохе Троянской войны, о событиях Илиады и Одиссеи, о том какими они были в действительности, какое отражение они имеют в реальной исторической и археологической плоскости.

Модератором лекции выступит Иван Андреевич Семьян - археолог, директор Ассоциации экспериментальной археологии Археос, руководитель ЛЭА НОЦЕИ ЮУрГУ, член EXARC.

Представители Клуба исторической реконструкции «Ратный век» Екатерина и Александр Овсянниковы проведут мастер-класс по приготовлению самого традиционного блюда фестиваля - барана на вертеле. «Это будет многочасовое действо, во время которого баранья туша превратится во вкуснейший деликатес под присмотром Екатерины и Александра, использующих только традиционные приёмы кухни древности», - обещают организаторы.

Хэдлайнером музыкальной программы Фестиваля исторической реконструкции «Пламя Аркаима» станет группа Uran Bator из Екатеринбурга.

Программа фестиваля:

В 11 часов - лекция Спироса Бакоса (Греция).

В 13 часов - открытие фестиваля.

В 13 часов 15 минут - презентация эпох бронзового века

В 13 часов 45 минут - презентации от мастеров по расщеплению камня, по рисованию на жилищах, по гончарному делу.

В 14 часов - игры со зрителями.

В 14 часов 30 минут - презентации от мастеров по плетению циновок, резке кости и изготовлению ткани на ткацком станке.

В 14 часов 50 минут - презентация детского археологического раскопа.

В 15 часов - конкурс костюма.

В 15 часов 30 минут - презентации ювелирной мастерской, от мастеров по литью и ковке.

В 16 часов - профессиональное состязания воинов эпохи бронзы.

В 16 часов 30 минут - презентации от мастеров по рубке дерева бронзовым топором и палеокухне.

В 16 часов 50 минут - награждение победителей конкурса костюмов, конкурса мастер-классов, состязания по метанию копья.

В 21 час – концерт.

В 22 часа - возжигание Пламени Аркаима.