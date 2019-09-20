В выходные Советский район Челябинска останется без света
Общество
Сегодня, 15:23

В выходные в Советском районе Челябинска частично ограничат подачу электроснабжения. Временное обесточивание коснется только жителей, которые подключены к подстанции «Южная».

В воскресенье, 22 сентября, в Советском района города Челябинска специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» будут проводить работы по замене опоры 110 кВ. Для безопасного выполнения отдельных этапов демонтажа и установки электрооборудования рабочим необходимо ограничить электроснабжение в некоторых домах потребителей.

«Временное обесточивание коснется только жителей, которые подключены к подстанции  «Южная». Выполнение работ начнется с четырех часов утра и закончится в час для. В зону перекрытия электропитания попадает площадь, ограниченная улицами Сулимова, Овчинникова, Цеховая, Доватора, Шаумяна, Загородная, Цвиллинга, Перовской, Монакова, Комсомольская с населением в 4500 человек», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Также от электроэнергии будут отключены детский сад №6, насосные МУП ПОВВ, ЦТП АО «УСТЭК-Челябинск», горбольница №1 и отдел полиции по вопросам миграции Советского района.

Энергетики обращаются к челябинцам с просьбой принять профилактические меры в целях исключения ущерба для личного имущества и здоровья и отключить из сети электроприборы.

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