В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье

Шестая седмица Великого поста у православных завершится 25 апреля праздником Входа Господня в Иерусалим или Вербным воскресеньем. Шестую седмицу Великого поста еще называют Ваий или Цветоносной. Великий пост в этом году завершится второго мая, Пасхой.

В субботу, 24 апреля, Церковь вспоминает чудо совершенное Иисусом - воскрешение праведного Лазаря. Суббота накануне Вербного воскресенья так и называется - Лазарева суббота.

В Лазареву субботу новый митрополит Челябинский и Миасский Алексий (ударение на букву и) совершит первое Богослужение на Южном Урале – архиерей проведет Божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Литургия начнется в 9 часов утра, сообщают в епархии.

На первую службу нового владыки соберется многочисленное духовенство и прихожане. За Литургией митрополиту Алексию будут сослужить епархиальные архиереи Челябинской митрополии – епископ Златоустовский и Саткинский Викентий и епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима.

Традиция отмечать Лазареву субботу и само название праздника связаны с библейским преданием - накануне входа в Иерусалим Иисус Христос совершил чудо воскрешения Лазаря. Этот праведник жил вместе с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания близ Иерусалима и скончался за четыре дня до прихода Господа в Вифанию.

В Лазареву субботу в храмах совершается обряд освящения вербы.

В воскресенье, 25 апреля, за неделю до Пасхи православные отпразднуют Вербное воскресенье. Это один из двунадесятых церковных праздников Входа Господня в Иерусалим.

По преданию, в этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим, и люди устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами «Осанна!», как обычно обращались только к царю. В России, где таких деревьев нет, и где первой распускается верба, с давних времен стали использовать ее ветви, почему и сам праздник стал называться Вербным воскресением. Но подлинное его название — Вход Господень в Иерусалим, Неделя Ваий или Цветоносное воскресение.

Вербу освящают также и по окончании Литургии в воскресенье. Освященные вербные ветви уносят домой и хранят на полочке с иконами до следующего Вербного Воскресения, а потом сжигают их в садах и огородах. Считается, что они оберегают жилище от всяких бед и напастей. Почки освященной в храме вербы рекомендовали есть женщинам от бесплодия, они защищали также от лихорадки.

С давних времен люди верили в чародейную силу вербы. Говорили: если ветку вербы кинуть в огонь, он потухнет, а если бросить ее против ветра, ветер утихнет. Потому и считают вербу оберегом дома от несчастий, в том числе и от пожара, если в доме верба в нем всегда царит мир и покой и даже вор не заберется.

Раньше в православный праздник Вербное воскресенье устраивали народные гуляния, ярмарки и детские развлечения. Они носили название «Вербохлест». Считалось, что в этот день дети празднуют весну своей жизни. На ярмарке, где проходили народные гуляния, продавались гудки, трещотки, «тещины языки» и другие игрушки.

В праздник соблюдающие Великий Пост могут позволить себе более разнообразную пищу - можно есть рыбу, использовать растительное масло и даже разрешается выпить немного красного вина.

Впереди верующих ожидает самое сложное испытание – Страстная неделя перед Пасхой. Она начнется в понедельник, 26 апреля и посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Каждый христианин как бы проходит вместе со Спасителем Его скорбный путь ради того, чтобы иметь соучастие и в Его Воскресении, в победе Господа над смертью. Эти дни особенно важны, поэтому каждый из них принято называть великим.