В выходные в Челябинскую область доставят великую святыню

В предстоящие выходные в рамках акции «Всероссийский молебен о Победе» в Челябинскую область доставят великую святыню – частицу мощей великомученика Георгия Победоносца. Он считается покровителем Русского воинства. У южноуральцев появится возможность поклониться мощам угодника Божия и попросить его о скорейшем возвращении наших бойцов с Победой.

«Акция носит глубокий символический смысл и родилась она не случайно, - подчеркнул сегодня на пресс-конференции секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма, протоиерей Игорь Шестаков. - Шестого мая 1945 года, в день памяти святого великомученика Победоносца Георгия, прозвучали, можно сказать, последние залпы Великой отечественной войны для нас». Именно в день этого святого прекратилось сопротивление последнего немецкого гарнизона – берлинского.

А шестого мая 2023 года в храме на Поклонной горе в Москве начал свое шествие по стране «Всероссийский молебен о Победе».

Ковчег со святыми мощами будет находиться в Челябинской области два дня. Как сообщил протоиерей Игорь Шестаков, третьего июня, в субботу, ковчег со святыми мощами будет находиться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска (ул. Кыштымская, 32). Святыню доставят в девять часов утра. Ее встретит митрополит Алексий с сонмом духовенства Челябинской митрополии. Сразу после этого в храме начнется Божественная литургия. Доступ к мощам будет открыт вплоть до 20 часов.

В праздник Святой Троицы, четвертого июня, ковчег со святыми мощами будет находиться в одном из старейших храмов Челябинской епархии – соборе Святой

Троицы города Троицка (ул. Красногвардейская, 1). Святыню доставят к девяти часам утра. Литургию также возглавит митрополит Алексий (троицкая епархия находится под временным управлением владыки). Ему будут сослужить архиереи челябинской митрополии, магнитогорской, верхнеуральской, златоустовской и саткинской епархий. Доступ к мощам будет продолжаться до 19 часов. В этот день в Троицке будут отмечать и день города.

«Мы живем в историческое время. Сегодня на полях сражений воины защищают нашу веру, нашу Родину, всех нас», – отметил митрополит Челябинский и Миасский Алексий и пригласил всех православных христиан помолиться перед великой святыней, попросить ходатайства святого великомученика Георгия перед Богом за близких, за наших воинов. «Давайте помолимся о Победе, о том, чтобы на землях Святой Руси восторжествовала правда Божия», – призвал владыка.