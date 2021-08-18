В Яблочный Спас южноуральцы смогут привиться от ковида в храме и на агровыставке

В четверг, 19 августа, православные верующие Челябинской области отметят Преображение Господня. В народе этот день называют Яблочным Спасом, поскольку именно в этот день на Руси было принято срывать и освящать яблоки. Это второй Спас: он идет после Медового - 14 августа и перед Ореховым - 29 августа.

По традиции верующие в этот день приносят в церковь плоды, виноград, мед, яблоки для освящения. Только после этого разрешается употреблять в пищу яблоки и груши.

В этот день православные Челябинска смогут в храме еще и привиться от коронавирусной инфекции.

«В день Яблочного спаса в Свято-Васильевском храме будет работать мобильная медицинская бригада ГКБ №8 для вакцинации всех желающих от коронавирусной инфекции», - сообщает пресс-служба минздрава области. Прививку можно будет поставить с 11 часов.

Храм расположен по адресу: Челябинск, пр. Ленина, 6. Свое мнение о вакцинации выскажет протоирей храма Сергий Севастьянов.

Кроме того, совместить полезное с приятным в этот день можно будет и на сельскохозяйственной выставке «АГРО-2021», которая будет проходить на площадке у ледовой арены «Трактор».

«В дни агровыставки 19 и 20 августа с 12 до 16 часов будет проводиться бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции для жителей Челябинской области, - сообщают организаторы. - Гости мероприятия могут привиться одной из двух видов вакцин на выбор: двухкомпонентным «Спутником V» или однокомпонентным “Спутником Лайт”».