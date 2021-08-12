На выставке «Агро-2021» челябинцы смогут бесплатно привить домашних животных от коронавируса

В Челябинске 19 августа в 12 часов торжественно откроется главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021». Ярмарка продукции будет работать до 21 августа возле ледовой арены «Трактор».

«Это одно из мероприятий в регионе, которое одинаково интересно как профессионалам отрасли, так и жителям Челябинской области. Здесь мы обсуждаем деятельность сельскохозяйственной отрасли, даём челябинцам возможность увидеть достижения агропромышленного комплекса, в том числе приобрести по доступным ценам продукцию, производимую в нашем и соседних регионах. В традиционное проведение выставки внесены изменения, которые позволят выполнить основные санитарно-эпидемиологические требования. Это и соблюдение масочного режима, социальной дистанции, и ограничения по наполняемости посадочных мест на мероприятиях деловой программы», - рассказал министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

На площадке перед ледовой ареной «Трактор» разместится обширная экспозиция, которая будет включать стенды районов, ведущих сельхозпредприятий и предприятий по переработке, компаний по производству оборудования для АПК и техники. Состоится и традиционная выставка сельскохозяйственных животных, очень популярная среди посетителей.

Своих племенных животных представят ведущие предприятия отрасли: СПК «Коелгинское», «Племзавод Россия», «Совхоз Береговой», крестьянское хозяйство Карсакбаева, ООО «Предуралье», СПК «Сарафаново», «Совхоз Брединский», «Варшавское». Будет представлено молочное и мясное животноводство, коневодство. Юным посетителям покажут кроликов, коз и осликов.

Также на выставке будет организована ярмарка. Учитывая, что в июне по всей стране наблюдалась проблема с ценами на овощи борщевого набора и картофель, на выставке будет организована зона торговли сезонной продукцией. Сельхозпредприятия Челябинской области будут реализовать овощи и картофель по своим ценам. Кроме того, продукцию фермеров, сельхозпредприятий можно будет приобрести в палатках районов.

Кроме того, на «Агро-2021» будет представлена очень большая экспозиция животных, плюс добавится выставка домашних птиц и голубей. Помимо племенных животных, будут и ослики, и козы, и даже верблюд, который покатает всех желающих.

Также будут работать три стенда с бесплатными ветеринарными консультациями для жителей Челябинской области. Кроме того, челябинцы смогут бесплатно вакцинировать домашних животных от коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона, 19 и 20 августа с 12 до 16 часов силами областной клинической больницы №3 будет организована вакцинация посетителей выставки от COVID-19. Прививать будут двумя видами вакцин: «Спутником V» (двухкомпонентным), и «Спутником Лайт».