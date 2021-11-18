В январе нового года в Челябинской области начнется разработка ограничений охоты

В январе 2022 года в Челябинской области начнется разработка ограничений охоты. Предполагается, что они не будут серьезно отличаться от уже действующих параметров.

В начале следующего года проект документа опубликуют на сайте регионального министерства экологии: ведомство учтет предложения, которые могут поступить от охотников после ознакомления с проектом.

Тем временем, начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания министерства экологии Челябинской области Андрей Питовин рассказал о новых правилах охоты, которые вступили в силу первого января 2021 года, отметив, что весь текущий охотничий сезон на Южном Урале проводится в соответствии с ними.

По словам Андрея Питовина, на законодательном уровне введено 14 изменений. Одно из них — расширение полномочий для руководителей субъектов, в частности, по установлению сроков сезона охоты. Нововведение позволяет каждой территории самостоятельно определять конкретные даты, исходя из миграции животных и птиц, а также угрозы возникновения лесных пожаров.

Еще одно изменение касается введения нового вида охоты - охоты на медведя в весеннем периоде.

«В этом году в Челябинской области впервые была проведена такая охота. Был добыт всего один медведь - думаю, южноуральские охотники не совсем готовы к такому промыслу. Добыча медведя в области осуществляется в количестве 20-30 особей при квоте в 50, установленной Минприроды России. Иными словами, мы добываем недостаточно. При этом медведей на территории региона много - более 600 особей, их численность растет. Столь крупного хищника нужно держать под контролем. Это вызывает опасения за благополучие территорий, на которых обитают медведи. Зверь может зайти в населенные пункты, напасть на скот и создать опасность для жизни и здоровья граждан», - отметил Андрей Питовин.

Еще одно нововведение касается сигнальной одежды. Согласно правилам, при коллективной охоте загоном все охотники, включая загонщиков, должны надевать светоотражающие жилеты ярко оранжевого, красного или желтого цвета, соответствующие ГОСТ. Это требование позволяет избежать несчастных случаев. Светоотражающие жилеты также обязательны для тех, кто охотится на копытных животных, лисиц, волка и медведя один или с напарниками в темное время суток — за час до захода и за час до восхода солнца.

К сожалению, по словам Андрея Питовина, об этом простом правиле южноуральские охотники часто забывают. Отсутствие светоотражающего жилета - одно из самых часто фиксирующихся инспекторами нарушений.

А вот другое нововведение, скорее всего, не коснется большого числа охотников. Оно предусматривает возможность охоты с луком - раньше такой вид добычи был запрещен.

«Охота с луком возможна на копытных животных, медведя и пушных зверей. Такой вид промысла отличается от оружейного тем, что требует от охотника подготовки и ведется с более близкого расстояния - 15-20 метров. Не каждый охотник сможет подойти к животному на столь близкое расстояние, поэтому охота с луком не имеет массового распространения», - отметил Андрей Питовин.

Также на пресс-конференции в пресс-центре «Гранада Пресс», состоявшейся в среду, 17 ноября, он рассказал, что Челябинская область пользуется интересом у охотников из Германии, Австрии и Венгрии, которые добывают в нашем регионе взрослых самцов косули. Посещение иностранными гражданами охотничьих угодий региона минэкологии региона ежегодно отслеживает.

Что касается местных охотников, то каждый год разрешение на тот или иной вид охоты берут около 35-40 тысяч южноуральцев: по сравнению с другими субъектами, в Челябинской области охота является популярным направлением.

По словам Андрея Питовина, изменение правил охоты и расширение позиций, которые можно регулировать на уровне субъекта РФ, привели к тому, что в последний год наблюдается снижение количества выявленных правонарушений, при том, что количество охотников не уменьшается. Надзор за соблюдениями охотниками правил в муниципалитетах обеспечивают 23 инспектора. Вместе с тем, увеличилось незаконная добыча диких копытных животных. Это связано с тем, что растет численность лося, косули. На территории региона сейчас обитает 68 тысяч особей косули и 13 тысяч особей лося.

В 2021 году ведомством установлено 332 нарушения в области охраны и использования объектов животного мира. Вынесено 295 постановлений об административных правонарушениях, 37 протоколов имеют признаки уголовных преступлений, к ответственности привлечено 243 человека. Общая сумма наложенных штрафов составила 328,5 тысячи рублей.

Общий размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, составил 13 миллионов 215,6 тысячи рублей. Всем виновным предъявлено обвинение по статье 258 УК РФ.

«Министерство экологии еще раз напоминает, что соблюдение законодательства и правил охоты позволит исключить вероятность возникновения несчастных случаев на охоте», - подчеркнул Андрей Питовин.