В ЮУрГГПУ проходят встречи с абитуриентами

В разгар приемной кампании-2023 в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете проходят встречи абитуриентов с исполняющим обязанности ректора Александра Кузнецовым, деканами факультетов и директорами институтов.

Собрания проходят для каждого факультета отдельно в актовом зале главного корпуса вуза с прямой трансляции в официальной группе ЮУрГГПУ «ВКонтакте» до 21 июля.

«Мы рассказываем абитуриентам об особенностях образовательных программ и приемной кампании, чтобы в конечном итоге они сделали правильный выбор», – говорит Александр Кузнецов.

Например, на очной форме бакалавриата факультета дошкольного образования студенты смогут учиться сразу по двум специальностям, где вторая – иностранный язык (английский, китайский) или управление дошкольным образованием. Еще один документ каждый студент сможет получить в институте дополнительных творческих педагогических профессий ЮУрГГПУ. Там готовят педагогов для системы дополнительного образования по 25 направлениям.

Кроме того, абитуриентам на встречах напоминают сроки этапов приемной кампании:

для сдающих вступительные испытания в установленные вузом сроки прием документов завершается 20 июля, для поступающих по ЕГЭ – 25 июля;

завершение приема оригиналов – 3 августа до 12:00 по московскому времени;

приказ о зачислении издается 8 августа;

дополнительный прием завершится не позднее 29 августа.

Прием документов ведется ежедневно по графику:

понедельник-пятница – с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00),

суббота – с 9:00 до 13:00.



Места приема заявлений и личных консультаций в ЮУрГГПУ:

118 кабинет – бакалавриат и магистратура;

116 кабинет – колледж и институт дополнительных творческих педагогических профессий ЮУрГГПУ.

Многоканальный телефон приемной комиссии: (351) 216-63-63.

Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 69, кабинет 118. Электронный адрес приемной комиссии: pk@cspu.ru