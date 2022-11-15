В ЮУрГГПУ пройдет международная конференция по инклюзивному образованию

Масштабный форум по инклюзивному образованию пройдет в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (Челябинск) 17 ноября. «Стратегии современной инклюзии: инновационный путь развития как ответ на вызовы нового времени» - под таким названием пройдет международная научно-практическая конференция. Участниками станут представители органов власти, социальных и образовательных организаций, общественники. В онлайне присоединиться планируют в общей сложности пять тысяч специалистов не только из России, но и Ирана, Италии, Германии, Казахстана, Белоруссии и других стран.

Докладчики познакомят с научными достижениями в сфере инклюзивного образования, идеями в области комплексного сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отдельно рассмотрят инклюзивное образование детей с сенсорными нарушениями, детей дошкольного возраста с нарушениями психофизического развития, эффективные волонтерские и тьюторские практики, вопросы ресурсных классов и психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ на этапе получения профессионального образования.

Подготовка материалов для конференции шла с участием представителей министерства просвещения РФ, Научного центра Российской академии образования, факультета инклюзивного и коррекционного образования ЮУрГГПУ. В программе - пленарное заседание, работа секций по направлениям и стендовые доклады.

«Мы впервые проводим конференцию в новом формате, − рассказывает декан факультета инклюзивного и коррекционного образования Виктория Васильева. – Пленарное заседание, которое посетят коллеги из Челябинска и области, будет проходить не только в актовом зале университета, но и транслироваться на ютуб-канале. На сегодняшний день к нам уже подключились более 5000 специалистов не только из России, но и Ирана, Италии, Германии, Казахстана, Белоруссии и других стран».

В открытии мероприятия и в работе секций примут участие президент Российской академии образования Ольга Васильева, директор Института коррекционной педагогики РАО Татьяна Соловьева, руководитель Центра развития инклюзивного образования РАО, ведущий научный сотрудник лаборатории технологий и средств психолого-педагогической абилитации Светлана Лазуренко, президент Центра проблем аутизма, член экспертного совета министерства образования и науки РФ по вопросам организации образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, член экспертного совета ВОРДИ Екатерина Мень.

«У нас большие ожидания от проведения данной международной конференции, так как Челябинская область замыкает пятерку регионов по численности инвалидов и детей-инвалидов в Российской Федерации. Эта проблема диктует нам и вопросы к практике. Родительское сообщество ждет эту конференцию, чтобы получить ответы на вопросы, как сделать инклюзию неформальной и добиться того, чтобы она была взаимоуважительной, когда надо начинать работу в этом направлении, как реализуется работа с детьми с особыми педагогическими потребностями в учреждениях СПО, в вузах и многие другие. Уверена, что дискуссии будут живыми и активными», − поделилась ожиданиями председатель регионального отделения ВОРДИ Челябинской области Наталья Кутепова.

Конференция откроется 17 ноября в 14:00 в актовом зале ЮУрГГПУ.

Ознакомиться с подробной программой международной научно-практической конференции можно здесь .

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции на ютуб-канале