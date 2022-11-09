Старшеклассники школы-интерната спортивного профиля Челябинска помогут подружить особых детей со сверстниками

Уроки доброты для старшеклассников и тренинги по работе с особыми детьми для педагогов школы-интерната спортивного профиля г. Челябинска в минувший понедельник, 7 ноября, провела председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце», эксперт по инклюзивному образованию Елизавета Кириллова.

Именно в челябинской школе-интернате спортивного профиля в сентябре этого года открылся ресурсный класс, где тьюторы помогают детям с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) адаптироваться к большому и шумному помещению, учат их общаться с незнакомыми людьми и правильно вести себя в учебном учреждении. Вместе с тем крайне важно настроить окружающих школьников из классов «нормы» на принятие и поддержку этих ребят.

На встрече с учащимися 10 и 11 классов эксперт по инклюзивному образованию Елизавета Кириллова рассказала, что в этом году в школу пришли особые первоклассники с достаточно сложными диагнозами, но при этом с большим спортивным потенциалом – все мальчики с ОВЗ занимаются плаванием или адаптивной верховой ездой. К слову, родители ребят надеются, что именно спортивное развитие станет основой для их самостоятельного будущего.

«Тонкость заключается в том, что не все дети с ОВЗ умеют самостоятельно играть и поддерживать коммуникацию с ровесниками. Так бывает, что ребенок увлекается рассказом про себя, про свои увлечения, семейные события и может не выслушать своего собеседника. Когда общение построено таким образом, обычный ребенок может потерять интерес к коммуникации. Именно поэтому важно заранее ему объяснить, что особый ребенок только учится общаться – ему нужна поддержка и понимание. Как раз для этого и проходят наши уроки доброты», – отметила председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова.

После встречи с председателем «Открытого сердца» старшеклассники выразили желание поддержать своих младших товарищей и провести уроки доброты для их обычных ровесников из 2-4 классов. И здесь два больших плюса: с одной стороны, это позволит создать теплую атмосферу, ведь у детей всегда больше доверия к тем, кто ближе им по возрасту и напоминает старших братьев и сестер. С другой, для старшеклассников это возможность начального погружения в профессию – многие ребята признались, что в будущем хотели бы работать тьюторами с особыми детьми.

«Уроки доброты среди старшеклассников позволяют им узнать о том, какие сильные и слабые стороны есть у деток с ОВЗ, дают возможность попробовать свои силы в рамках тьюторства перед тем, как пойти получать профильное высшее образование. Так, ребята смогут понять, насколько они могут и готовы. Конечно, мы как педагоги нуждаемся в помощи старшеклассников. После уроков доброты многие сказали, что хотят помогать в организации совместных мероприятий», – рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы-интерната спортивного профиля г. Челябинска Елена Петрушина.

Так, уже через две недели состоится совместные выезд ребят из ресурсного класса, первоклашек классов «нормы» и старшеклассников-волонтеров в национальный парк «Таганай». В эту поездку при поддержке организации «Открытое сердце» и гранту губернатора ребята отправятся на автобусе. При прохождении маршрута добровольцы-юноши будут помогать с тяжелыми вещами, а девушки займутся организацией привала с перекусом и чаепитием.

«Такой проект по открытию, поддержке и сопровождению ресурсного класса для «Открытого сердца» уже четвертый. И по опыту организации совместных поездок могу с уверенностью сказать, что они очень сближают ребят разных возрастов и дают возможность подружиться родителям особых и обычных детей. После «Таганая» ребят ждет посещение центра отдыха «Боярская станица», хаски-центра «Аквилон» и предновогодних спектаклей в театрах города», – добавила эксперт по инклюзивному образованию Елизавета Кириллова.

После уроков доброты Елизавета Эдуардовна провела тренинги для педагогов школы. На них она рассказала, какие коммуникативные игры можно проводить для ребят на переменах.

«Мне очень тепло и радостно, что старшеклассники с большим интересом приняли идею о проведении уроков доброты в младших классов. У них были живые, горящие глаза. Тогда стало понятно – они пришли сюда не для галочки или чтобы получить волонтерские баллы. Это классно! Радует, что есть это взаимодействие между «Открытым сердцем», педагогами и учениками. Вместе мы стремимся к построению качественного инклюзивного образования в рамках школы», – поделилась своим мнением мама особо ребенка, ученика ресурсного класса Юлия Кудрина.

На коммуникативных играх будут учитываться особенностями и способности каждого ребенка. Например, если сложные интеллектуальные игры не всегда доступны и понятны всем, то подвижные игры, которые хорошо снимают усталость, прекрасно подойдут для любого школьника. Так, на переменах педагоги уже планируют организовать для ребят боулинг и футбол. Такие игры тоже хорошо сближают ребят, ведь в них важен азарт и командная работа.