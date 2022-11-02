Тренинг по адаптации особых детей прошел в школе-интернате спортивного профиля Челябинска

Совместную учебу обычных и особых детей в рамках одной школы обсудили педагоги и родители на тренинге в школе-интернате спортивного профиля Челябинска. Здесь вот уже два месяца действует ресурсный класс для детей с особенностями развития. И это второй случай в системе образования Челябинска, первому эксперименту уже четыре года. Его уникальным опытом делилась ведущая тренинга - инициатор открытия ресурсных классов, председатель Челябинской общественной организации помощи детям "Открытое сердце", мама особого ребенка и эксперт по инклюзивному образованию Елизавета Кириллова.

В новый класс спортшколы пришли четыре мальчика с особенностями здоровья. Ребята учатся в сопровождении индивидуальных тьютеров и отдельного педагога, которые помогают им адаптироваться к школьной жизни. У них есть специальные программы по коррекции нежелательного поведения, а также помогающие осваивать школьный учебный курс. Особые дети, и это самое главное в проекте, находятся в обычной среде. Они общаются со сверстниками на переменах, в школьной столовой, на общих мероприятиях и во время походов в театр, что дает им ежедневную социальную практику.

"Именно социализация дает особым детям возможность в будущем встроиться в общество, обрести друзей, профессию и семью", - отметила Елизавета Кириллова в своем выступлении.

Она рассказала педагогам среднего и старшего звена, которые пока не контактировали с особенными первоклассниками, как правильно вести себя, если те проявляют нежелательное поведение.

Как правило, у мало говорящих детей есть сложности коммуникации - они не могут вербально объясниться, поэтому предпринимают действия, чтобы добиться желаемого. Ребенок может сесть на пол и ждать, пока к нему подойдут и обратят внимание, или может проявлять эмоции, убежать.

Педагогам надо такое поведение понимать и, сталкиваясь в каких-то ситуациях на уроках или переменах, корректировать с точки зрения социально приемлемых правил. Если ругать особого ребенка, привлекать общее внимание, то проявления нежелательного поведения закрепятся. Задача учителей, как объяснила Елизавета Кириллова, объяснить обычным ученикам особенности общения с детьми из ресурсного класса.

Эта тема вызвала дискуссию в ходе тренинга - некоторые педагоги спортшколы усомнились, что надо делать акцент на особенностях детей, поскольку увидели на практике, что школьники изначально доброжелательно и естественно принимают ровесников из ресурсного класса. На что ведущая тренинга ответила, что в среднем и старшем школьном возрасте на поведение обычных детей влияют стереотипы в восприятии инвалидов, которые они могут усвоить через интернет или недоброжелательно настроенных взрослых, если только в раннем возрасте им не объяснить, почему все люди разные.

В этом и заключается взаимный терапевтический эффект, как признали и педагоги, и родители, совместное обучение помогает особым детям делать значительные успехи в развитии, а обычные школьники учатся заботиться о тех, кто нуждается в помощи.

В конце тренинга педагоги спортивной школы-интерната предложили продолжить встречи и попросили больше рассказать об особенностях здоровья и поведения детей с инвалидностью из ресурсного класса, чтобы грамотно выстраивать взаимодействие с ними.

Напомним, базовый опыт работы ресурсных классов в обычной школе дал проект "Триггер доброты", реализованный Елизаветой Кирилловой и движением "Открытое сердце" на средства гранта Губернатора Челябинской области в 2020 году. В настоящее время тренинги проходят при помощи гранта Губернатора Челябинской области.

Полина Царькова, учитель ИЗО:

Мы очень рады, что в нашу школу приехали такие замечательные люди и родители особых детей. Мы с ними обсудили первые шаги по работе с учениками из ресурсного класса, а у них за плечами четыре года. Мы можем получить от них большую помощь, передать его дальше своим коллегам, а в итоге - помогать снимать социальные барьеры. Наконец-то мы работаем над таким большим проектом доброты, это очень важно. Если дети обычные будут расти, учиться и дружить с особыми ребятами вместе, то в будущем они смогут помогать в жизни, например, трудоустраиваться. Дружба -это очень важный момент в жизни ребенка, он не будет смотреть на товарища по диагнозу. Дружба -это основа общества. Такая дружба - это первый опыт настраивать мостики друг с другом. Так мы получим в будущем более терпимое общество.

Светлана Беляева, учитель иностранного языка:

Я классный руководитель 7-го "А", у меня в классе есть ребенок с особенностями здоровья, он малоподвижный. Дети вместе учатся седьмой год. Тяжело было в самом начале, когда ребята привыкали к тому, что среди них есть очень отличающийся от остальных ученик, в том числе и внешне.. Но сейчас все вместе проводим мероприятия, например, недавно в конкурсе участвовали "Наше здоровье - в наших руках", проводили зарядки совместные, придумывали салаты, снимали видео. Все вместе. У нашего одноклассника много друзей, не вижу негатива по отношению к нему. Теперь вот в школу пришли дети в ресурсный класс. Мы уже поговорили с ребятами и родителями по этому поводу. Дети у меня настроены положительно. Мы даже хотим предложить новеньким наставничество, потому что мы уже седьмой класс, и можем быть полезны. Я за то, чтобы такие дети появлялись в школах, их нужно действительно социализировать, и с ними нужно уметь работать, и особые дети меняют обычных в лучшую сторону. С ними мы становимся более толерантные, мы учимся проявлять к ним уважение, если дети встречаются с особыми детьми на улице, они уже не показывают на них пальцем и не спрашивают, почему они такие, они знают, что все немножко разные.