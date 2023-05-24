В ЮУрГУ подвели итоги многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» за 2023 год

В 2023 году МИО «Звезда» отметила свой десятилетний юбилей. За это время многопрофильная инженерная олимпиада стала одной из самых масштабных олимпиад для школьников по всей стране. В отборочном туре приняли участие около 372 тысяч школьников из 84 субъектов Российской Федерации.

Челябинская область является несомненным лидером по количеству участников, победителей и призёров на протяжении всех десять лет существования олимпиады «Звезда». Всего победителями и призёрами в нашем регионе по всем 18 предметам стали 3300 школьников.

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» – это реальный шанс поступить в ведущие вузы России вне конкурса. Победители олимпиады по направлениям «Естественные науки» и «Техника и технологии» имеют особые права и преимущества при поступлении в вузы.

«Если по математике, физике или информатике на едином государственном экзамене ребята получат 75 баллов и выше, они могут быть зачисленными на соответствующие направления в любое высшее учебное заведение Российской Федерации без вступительных испытаний, а участники по остальным предметам могут получить до 10 дополнительных баллов к личному портфолио»*, – рассказал начальник управления профессиональной ориентации и организации приёма ЮУрГУ Иван Сухих.

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» входит в Перечень Российского совета олимпиад школьников, утвержденный Министерством образования и науки РФ, а также с 2017 года поддерживается президентом Российской Федерации.

*характер учета индивидуальных достижений определяется организациями высшего образования самостоятельно.