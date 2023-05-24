В ЮУрГУ подвели итоги многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» за 2023 год

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Лесные пожары
Экология
ЖКХ
Дороги
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Сельское хозяйство
Мусор
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Лесные пожары
Экология
ЖКХ
Дороги
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Сельское хозяйство
Мусор
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени
24.05.2023

В Челябинске повысили степень НМУ, содержание сероводорода в воздухе выше нормы в четыре раза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
У каждого пятого челябинца упала заработная плата. Служба исследований hh.ru, плат
24.05.2023

У челябинцев упала зарплата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 24 мая, стартует основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпу
24.05.2023

Сегодня стартует экзаменационная кампания у девятиклассников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, День памяти которых отмечается сегодня, 24 мая,
24.05.2023

Так можно войти в любой кругозор общества: «Затмим своей речью разум людей!»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все девять муниципальных пляжей Челябинска - на Первом озере, Смолино и Шершнях – оснастили всем
24.05.2023

Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2023

Уральские силовики взялись за оружие в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2023

«Добрые друзья» снова подарят особенным детям незабываемое лето в стиле ROCK
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2023

Работодателей Челябинской области обучают подбору персонала в социальных сетях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2023

В ЮУрГУ подвели итоги многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» за 2023 год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2023

В Карталинском районе погибли два пассажира выехавшей на встречку иномарки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2023

Лось, который забежал в детский сад Златоуста, все-таки умер
ЮУрГУ
школьники
Общество
24.05.2023 12:28
Фото: ЮУрГУ

В ЮУрГУ подвели итоги многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» за 2023 год

В 2023 году МИО «Звезда» отметила свой десятилетний юбилей. За это время многопрофильная инженерная олимпиада стала одной из самых масштабных олимпиад для школьников по всей стране. В отборочном туре приняли участие около 372 тысяч школьников из 84 субъектов Российской Федерации.

Челябинская область является несомненным лидером по количеству участников, победителей и призёров на протяжении всех десять лет существования олимпиады «Звезда». Всего победителями и призёрами в нашем регионе по всем 18 предметам стали 3300 школьников.

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» – это реальный шанс поступить в ведущие вузы России вне конкурса. Победители олимпиады по направлениям «Естественные науки» и «Техника и технологии» имеют особые права и преимущества при поступлении в вузы.

«Если по математике, физике или информатике на едином государственном экзамене ребята получат 75 баллов и выше, они могут быть зачисленными на соответствующие направления в любое высшее учебное заведение Российской Федерации без вступительных испытаний, а участники по остальным предметам могут получить до 10 дополнительных баллов к личному портфолио»*, – рассказал начальник управления профессиональной ориентации и организации приёма ЮУрГУ Иван Сухих.

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» входит в Перечень Российского совета олимпиад школьников, утвержденный Министерством образования и науки РФ, а также с 2017 года поддерживается президентом Российской Федерации.

*характер учета индивидуальных достижений определяется организациями высшего образования самостоятельно.

ЮУрГУ
школьники
Новости по тегу: ЮУрГУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2023

Ученые ЮУрГУ предложили систему цифровизации земель Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2023

В здоровом теле – здоровый дух: в ЮУрГУ прошел спортивный праздник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2023

Ректор ЮУрГУ вступил в ряды Второго казачьего военного отдела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2023

Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске и ряде городов области сохраняется дымка от ландшафтных пожаров в соседних регионах
Среда обитания

Ряд городов Челябинской области остается в дымке

23.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Последняя декада мая в Челябинской области ожидается жаркой, первая половина наступившей недели б
Среда обитания

Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой

22.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вчера, 19 мая, в Челябинске задержали группу неонацистов. Факт задержания агентству «Урал-пресс-и
Происшествия

В Челябинске задержали группу неонацистов

20.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В реке Курасан (Челябинская область) выявлено превышение предельно допустимых концентраций (ПДК)
Федерация

Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»

19.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ландшафтный пожар вблизи поселка Вязовая (Усть-Катавский городской округ, Челябинская область) уд
Среда обитания
Лесные пожары

Пожар вблизи поселка Вязовая локализован

19.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В северной зоне Металлургического района Челябинска с 22 по 26 мая отключат горячую воду.
Общество
ЖКХ

Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды

18.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени
24.05.2023

В Челябинске повысили степень НМУ, содержание сероводорода в воздухе выше нормы в четыре раза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
У каждого пятого челябинца упала заработная плата. Служба исследований hh.ru, плат
24.05.2023

У челябинцев упала зарплата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 24 мая, стартует основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпу
24.05.2023

Сегодня стартует экзаменационная кампания у девятиклассников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, День памяти которых отмечается сегодня, 24 мая,
24.05.2023

Так можно войти в любой кругозор общества: «Затмим своей речью разум людей!»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все девять муниципальных пляжей Челябинска - на Первом озере, Смолино и Шершнях – оснастили всем
24.05.2023

Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванова Г.Н.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

24.05.2023 13:09

Уральские силовики взялись за оружие в Челябинске

24.05.2023 12:58

«Добрые друзья» снова подарят особенным детям незабываемое лето в стиле ROCK

24.05.2023 12:44

Работодателей Челябинской области обучают подбору персонала в социальных сетях

24.05.2023 12:28

В ЮУрГУ подвели итоги многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» за 2023 год

24.05.2023 12:27

В Челябинске повысили степень НМУ, содержание сероводорода в воздухе выше нормы в четыре раза

24.05.2023 12:01

В Карталинском районе погибли два пассажира выехавшей на встречку иномарки

24.05.2023 11:55

Лось, который забежал в детский сад Златоуста, все-таки умер

24.05.2023 11:37

Магнитогорский фонд «Металлург» организовал праздничную встречу Клуба почетных благотворителей

24.05.2023 11:30

В преддверии летних каникул на ЮУЖД стартовала акция «Безопасный транспорт»

24.05.2023 11:28

У челябинцев упала зарплата

24.05.2023 11:16

Челябинцы выступают за чистоту русского языка

24.05.2023 11:06

Сегодня стартует экзаменационная кампания у девятиклассников

24.05.2023 11:05

«Русская солонка»: челябинцы узнают о разнообразии мира солонок

24.05.2023 10:52

Российский союз промышленников и предпринимателей наградил ММК за заботу о людях и окружающей среде

24.05.2023 10:46

Прокуратура Челябинской области подписала соглашение о взаимодействии с управлением юстиции

24.05.2023 10:18

Челябинск получит 15 автобусов в рамках нацпроекта

24.05.2023 10:10

Так можно войти в любой кругозор общества: «Затмим своей речью разум людей!»

24.05.2023 09:41

Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха

24.05.2023 09:25

В Челябинске отменили шестой троллейбус

23.05.2023 21:55

Алексей Текслер презентовал в Китае потенциал Челябинской области

23.05.2023 21:33

В среду днем в Челябинской области – жара и слабый ветер

23.05.2023 20:54

Сотрудники Челябинского цинкового завода отвезли в приют для животных более 300 килограммов корма

23.05.2023 18:02

В Челябинске будут судить создателя финансовой пирамиды за хищение у южноуральцев свыше 73 миллионов рублей

23.05.2023 17:49

Анонсы событий и мероприятий на 24 мая (18+)

23.05.2023 17:38

«Остров надежды» снова приглашает жителей Челябинской области в гости

23.05.2023 17:30

Южуноуральцев наградили за спасение 17 сапбордистов на озере Увильды

23.05.2023 17:10

В 2023 году вакцинируют от ВПЧ 27,5 тысячи детей Челябинской области

23.05.2023 16:58

Челябинцев приглашаю отметить День славянской письменности и культуры

23.05.2023 16:31

Российский союз промышленников и предпринимателей наградил ММК за заботу о людях и окружающей среде

23.05.2023 16:29

Жительница Магнитогорска почти месяц переводила деньги аферистам

23.05.2023 16:17

«Малахит» привезет в Санкт-Петербург уральскую музыку

23.05.2023 16:06

Следующей зимой на площади Революции Челябинска откроется «Малахитовая шкатулка»

23.05.2023 15:47

Искусственный интеллект поможет на Южном Урале провести честное ЕГЭ

23.05.2023 15:33

В Челябинске будут судить менеджера гостиничного комплекса «Березка»

23.05.2023 15:28

«Единорожок» снова в Челябинске: горожан приглашают на фестиваль мороженого

23.05.2023 15:22

СК начал проверку по факту гибели жителя Петропавловского во время купания

23.05.2023 15:19

Консультация юриста: отпуск для педагога

23.05.2023 15:07

Юные спецназовцы отряда «Беркут» получили черные береты

23.05.2023 15:02

В Челябинске набережную реки Миасс продлят до улицы Свободы

23.05.2023 14:37

День открытых дверей в ЮУрГГПУ объединит будущих бакалавров и магистрантов

23.05.2023 14:14

В Магнитогорске прошёл V турнир по шахматам среди инвалидов

23.05.2023 14:12

Южноуральцы могут бесплатно проверить родинки у дерматолога

23.05.2023 13:50

В Челябинске стартует «Фотофест-2023»

23.05.2023 13:43

В Чебаркуле обнаружена ртуть на проезжей части

23.05.2023 13:31

Алексей Текслер обратится с очередным Посланием к Законодательному собранию

23.05.2023 12:58

Житель Каслей, вернувшись из зоны СВО, погасил огромный долг по алиментам

23.05.2023 12:50

Детский сад Златоуста посетил лось

23.05.2023 12:31

Юные челябинцы отведают новые блюда в городских лагерях дневного пребывания

23.05.2023 12:23

Проверяющие минстроя отправились с проверкой в Чебаркуль

23.05.2023 11:52

Николай Кожевников объявил о старте ремонта двух «убитых» дорог в Металлургическом районе

23.05.2023 11:44

Осужден подпольный оружейник из Чебаркуля, задержанный ФСБ

23.05.2023 11:38

Между Челябинском и Троицком запустят дополнительную электричку

23.05.2023 11:24

Южноуральцы смогут передать привет родным из Парижа

23.05.2023 10:43

В Челябинске на месяц закрыли движение по улицы Клары Цеткин

23.05.2023 10:39

Спасатели выловили плывущее по реке Урал тело

23.05.2023 10:36

Ряд городов Челябинской области остается в дымке

23.05.2023 10:23

Вымогатели денег у военнослужащих, задержанные ФСБ, отправились в колонию

23.05.2023 10:12

Молодой тракторист из Уйского района серьезно пострадал во время посевной

23.05.2023 09:43

Производственно-логистический центр ММК-Тольятти готовит к запуску новую линию

23.05.2023 08:23

Термальный курорт «Лето» в «Мегаполисе» откроется 5 июня!

22.05.2023 22:17

Анонсы событий и мероприятий на 23 мая (18+)

22.05.2023 20:51

НМУ в Челябинской области сохранятся до вечера 25 мая

22.05.2023 20:16

В понедельник содержание сероводорода в воздухе Челябинске превышает норму в два раза

22.05.2023 19:54

Во вторник в Челябинской области днем жарко, ночью местами заморозки

22.05.2023 18:47

В ближайшие два года может существенно измениться ландшафт киберугроз

22.05.2023 18:31

Двум южноуральцам, которые перепутали дверь с окном, понадобилась помощь спасателей

22.05.2023 18:22

В Верхнеуральском районе парень утонул после прыжка с моста

22.05.2023 17:33

Юрий Гагарин: «Очень хорошо горят укроповские БМП от наших РПГ»

22.05.2023 17:18

ЧелГУ отмечен Благодарностью Федерального агентства по делам национальностей

22.05.2023 16:51

Путин призвал учесть укрепление гражданской идентичности в Стратегии нацполитики

22.05.2023 16:33

В Челябинске в этом году новое жилье взамен ветхого и аварийного получили 19 семей

22.05.2023 15:47

Алексей Текслер вновь отправится в Китай

22.05.2023 15:34

Виктор Рашников награжден почетной медалью Челябинской области

22.05.2023 14:57

Следователи начали проверку по факту смерти двух жителей Снежинска на пожаре

22.05.2023 14:54

Все еще закрытую для туристов Игнатьевскую пещеру постоянно пытаются «взять штурмом»

22.05.2023 14:32

В Миассе состоятся эндуро-гонки «Light Enduro Racing»

22.05.2023 14:30

В Челябинске может измениться цвет водопроводной воды

22.05.2023 14:21

В поселке Октябрьский ограничат электроснабжение связи с ремонтными работами

22.05.2023 14:11

Школьники Магнитогорска запомнят этот день

22.05.2023 13:42

В челябинском Саду камней демонтировали старый фонтан

22.05.2023 13:39

Челябинские журналисты прошли испытание «Зеленым Марафоном» от Сбербанка

22.05.2023 13:35

В Челябинской области укрепляют уровень общероссийской гражданской идентичности

22.05.2023 13:17

В каких случаях рекомендуется корм холистик для собак

22.05.2023 13:04

Мир «Уральских самоцветов» засияет в Челябинске

22.05.2023 12:44

Уроженец Челябинска назначен первым замминистра строительства Амурской области

22.05.2023 12:44

Для жителей «Ньютона» и «Тополиной аллеи» создадут экотропу длиной 2,8 километра

22.05.2023 12:14

В Челябинской области обновлен исторический минимум по безработице

22.05.2023 12:11

В селе Париж реконструировали южноуральскую Эйфелеву башню

22.05.2023 11:56

Челябинские власти попытаются продать с молотка недострой за 46,6 миллиона рублей

22.05.2023 11:47

В Челябинске в этом году будут отремонтированы и построены 49 километров дорог

22.05.2023 11:40

И в Тамбове Челябинский НХТ стал дважды лауреатом

22.05.2023 11:02

Южноуральские справедливороссы вошли в руководящие органы партии

22.05.2023 10:57

Благоустройство восьми общественных пространств Челябинска выполнено более чем на треть

22.05.2023 10:43

В Челябинске открыто 19 мест для купания

22.05.2023 10:35

Неделя для южноуральцев началась с магнитных бурь, которые прогнозируют еще и в среду

22.05.2023 10:31

В Челябинске начинается отключение горячей воды

22.05.2023 10:21

Полицейский из Челябинска спас собаку от голода

22.05.2023 10:12

Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой

21.05.2023 23:38

Анонсы событий и мероприятий на 22 мая (18+)

21.05.2023 17:27

Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Артёмовска