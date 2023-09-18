18.09.2023
В Южноуральске торговали свининой с антибиотиком из Еманжелинска
18.09.2023
Консультация юриста: имеет ли работодатель право не отпустить работника в учебный отпуск?
18.09.2023
В Челябинске открыли трамвайный переезд на пересечении Свердловского проспекта и Труда
18.09.2023
В Челябинске ограничат движение на пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского
18.09.2023
Челябинский театр оперы и балета в октябре: череда дебютов
18.09.2023
Из «Иремеля» в тайгу «Зигальги»: пропавшая в одном парке туристка нашлась в другом
В Южноуральске торговали свининой с антибиотиком из Еманжелинска
16.08.2023
Все «лучшее» детям: в садики Челябинска поступило фальсифицированное масло
26.07.2023
Управление Россельхознадзора обратилось в Челябинскую природоохранную прокуратуру
07.07.2023
Россельхознадзор в Челябинской области держит на контроле импорт растениеводческой продукции
13.04.2023
Пашня в Троицком районе пострадала из-за пожара на участке для выпаса скота
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023