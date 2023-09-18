В Южноуральске торговали свининой с антибиотиком из Еманжелинска

В Южноуральске (Челябинская область) продавали свинину с антибиотиком, которая была произведена частной мясоперерабатывающей компанией «Ромкор» из Еманжелинска.

Пробы замороженной лопатки бескостной категории А были отобраны сотрудниками регионального Россельхознадзора у местного индивидуального предпринимателя – в рамках контроля за качеством и безопасностью выпускаемой в оборот пищевой продукции.

В результате проведенных в московской лаборатории исследований в пробе продукции выявили содержание лекарственного вещества, а именно бензилпенициллина (антибиотика пенициллинового ряда), что не допускается техническим регламентом для этой продукции.

Установлено, что партия данной свинины общим весом почти 8,2 тонны была выпущена в оборот 25 июля текущего года.

«Указанные факты свидетельствуют о том, что производитель нарушил требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС021/2011 «О безопасности пищевой продукции» при производстве, что привело к выпуску небезопасной для потребителя продукции», - отмечает представитель управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

По ее словам, в настоящее время надзорное ведомство проводит мероприятия по установлению источника попадания лекарственных средств в пищевую продукцию животного происхождения.

Также Татьяна Нахтигаль сообщила, что 15 сентября управление Россельхознадзора в рамках своей компетенции признало недействительной декларацию о соответствии ЕАЭС на полуфабрикаты мясные и из мяса птицы кусковые (охлажденные, подмороженные и замороженные) данного производителя и внесло соответствующие изменения на сайт Федеральной службы Россакредитации.

Предприятию-производителю, а также владельцу продукции объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация о проведенных мероприятиях внесена в Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий, оператором которого является Генеральная прокуратура РФ.

«В связи с тем, что именно предприятие несет ответственность за качество и безопасность выпускаемой продукции, «Ромкору» рекомендовано в кратчайшие сроки устранить нарушения; усилить контроль за качеством выпускаемой пищевой мясной продукции и впредь не допускать выпуск в обращение пищевого сырья от продуктивных животных, которые ранее подвергались воздействию ветеринарных лекарственных препаратов, без соблюдения сроков выведения таких препаратов из организма животных», - подчеркнула Татьяна Нахтигаль.

Кроме того, хозсубъект должен представить в управление Россельхознадзора информацию о количественном остатке небезопасной продукции и провести самостоятельное расследование по фактам выявления в продукции лекарственного вещества.