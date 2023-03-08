В южноуральском главке чествовали жен и матерей погибших при исполнении полицейских

В главном управлении МВД России по Челябинской области состоялось чествование жен и матерей, чьи сыновья и мужья сложили головы ради спасения жизни других. Там вспоминали имена героев-южноуральцев, в разные годы проходивших службу в органах внутренних дел региона, кто встал на пути преступности, оберегая покой граждан, с честью и достоинством выполнив свой долг перед родиной, перед обществом.

На мероприятие приехали жены и матери со всех уголков Южного Урала, в чьи дома в разное время постучалась беда.

«От всего личного состава органов внутренних дел, руководства и от себя лично хочу сказать вам искренние слова благодарности за то, что вырастили и воспитали достойных парней. Мы гордимся нашими ребятами, которые на всю жизнь встали в наш строй, именно они для нас являются примером мужества, отваги, героизма и самопожертвования во имя жизни на земле. Низкий вам поклон от всего нашего коллектива!», - обратился к присутствующим матерям генерал Михаил Скоков.

Скоков также отметил, что восхищается мужеством присутствующих женщин, которые, лишившись дорогих сердцу людей, достойно выдержали это испытание, нашли в себе силы продолжать жить и воспитывать детей и внуков на примерах подвигов их отцов. Он заверил, что полиция Южного Урала будет больше проявлять заботы и уделять времени семьям погибших стражей правопорядка. Сотрудники всегда будут рядом и в любое время придут на помощь, окажут содействие в решении возникших проблем.

Не остался без внимания и женский коллектив сотрудников органов внутренних дел, а также ветераны МВД. Добившиеся высоких показателей в служебной деятельности были поощрены ведомственными медалями, почетными грамотами и ценными подарками.