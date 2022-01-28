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27.01.2022

Челябинские археологи высказали гипотезу о местонахождении крупнейшего на Урале памятника каменного века
Михаил Скоков
ГУ МВД по Челябинской области
Общество
28.01.2022 10:05

В южноуральской полиции ввели новые стандарты работы

Новый начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков накануне, 27 января, провёл первую с момента своего назначения пресс-конференцию. На встрече с журналистами поговорили о доверии к полиции, открытости ведомства, зарплатах стражей порядка, коррупции, телефонных мошенниках... и танцах.

То, что беседа с главой областного МВД не будет просто формальной данью традиции, было ожидаемо. Не смотря на то, что Михаил Скоков возглавил региональную полицию только в начале января, генерал уже заставил о себе говорить: осмотрел все восемь отделений полиции г. Челябинска, где-то поручил привести в порядок кабинеты, где-то посоветовал сотрудникам подучить гимн России, пообещал поддержку местному казачеству и убедил губернатора выделить дополнительные средства на зарплату сотрудникам патрульно-постовой службы.

Новый подход чувствовался и в организации пресс-конференции. Для её проведения специально  выбрали зал, в котором начальник областного главка мог располагаться на одном уровне с журналистами и общаться с ними наравне, а не с возвышающейся трибуны. На это обратила внимание и.о. пресс-секретаря Соломатина Светлана Валерьевна, отметив, что Михаил Скоков «человек открытый, барьеров не признаёт».

Задача полиции  - вернуть к себе доверие жителей: на всё про всё  - один год

Вообще, об открытости полиции и намерении сотрудничать с прессой говорилось неоднократно. Более того, начальник областного полицейского главка сам продемонстрировал готовность вести диалог со СМИ, поинтересовавшись у журналистов, в чём, по их мнению, причины низкого уровня доверия населения к правоохранителям. О существовании такой проблемы говорят данные социологического исследования, отметил Михаил Скоков.

«Согласно опросу, полиция Челябинской области находится на 75-м месте по уровню доверия населения, на 80-м по уровню эффективности и на 84-м из 85 по защищённости сотрудников. Это говорит о том, что где-то мы недоработали», - резюмировал генерал-лейтенант.

 Ответы не заставили себя долго ждать – по мнению журналистов, южноуральцы не доверяют полиции из-за царящей в органах коррупции, закрытости силовиков и неоперативности – как в скорости реагирования на вызовы граждан, так и в расследовании преступлений. Указанные проблемы не стали сюрпризом для главы министерства. Михаил Скоков заверил, что над ними будут работать, и поставил перед подчинёнными задачу повысить уровень доверия населения. К слову, времени на раскачку нет – изменить отношение жителей необходимо в течение года.

Для этого, в частности, Скоков потребовал сократить время сбора и выезда следственно-оперативной группы на вызов до 3-х минут. В течение 20 минут наряд должен прибыть на место происшествия.

«Если будет потрачено больше времени – сразу проводится служебная проверка. Время в пути отслеживается. Тот объём информации, который должны собрать в рамках предварительного расследования, тоже контролируется», - добавил начальник областного МВД.

Открытость - новый курс южноуральской полиции

Ещё один непривычный для южноуральской полиции вектор работы, который обозначил Михаил Скоков, это налаживание открытого диалога с прессой. От СМИ новый глава МВД региона ожидает объективности в освещении работы ведомства и информационной поддержки при проведении профилактических мероприятий. В ответ Михаил Скоков готов пересмотреть сложившуюся практику, когда пресс-служба полиции даёт комментарии по резонансным делам только после согласования с Москвой. Как отметили журналисты, в таких условиях соцсети работают на опережение, и в результате в интернете появляется много фэйковой информации.

Михаил Скоков признал, что действительно существует информационный голод, который заполняется всевозможными домыслами.

«Это неправильно. Исчерпывающая информация должна быть доступна обществу. ГУ МВД настроено ничего не скрывать. У нас ведь есть многое, чем можно гордиться. Наши ребята выполняют свои задачи ежеминутно. Но есть случаи, когда нарушается дисциплина, попирается законность. Мы ничего не будем скрывать, готовы признавать свои ошибки и работать над ними. Есть информация, которая регламентирована соответствующими инструкциями и приказами. Но вместе с тем есть возможность аккуратно подавать информацию, которая не будет вредить обществу», заявил начальник главка. Он также добавил, что задержка в предоставлении комментариев связана с тем, что «некоторые специалисты могут неграмотно подавать информацию, поэтому вынуждены контролировать».

Коррупция? Нет, не слышали

Время громких коррупционных дел в Челябинской области прошло. Как отметили журналисты, на Южном Урале давно не слышно о резонансных задержаниях. И здесь напрашивается вывод: либо правоохранители одержали-таки победу над коррупцией и в регионе не осталось нечистых на руку чиновников, либо под натиском коррупции пали последние честные и верные долгу полицейские. Ну, или просто махнули рукой на неискоренимую проблему. Как обстоит дело на самом деле, журналисты решили спросить у генерала.

«Если честно, я даже удивился, что здесь так мало дел, связанных с коррупцией. Задал вопрос руководству управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции: у нас что, нет таких преступлений? Мне ответили, что если результатов нет – значит нет»,  - разделил с прессой своё удивление Михаил Скоков.

По его словам, за 2021 год число выявленных коррупционных преступления снизилось по сравнению с предыдущим годом на 36%.  Глава областного МВД отметил, что видит в этом скорее недостаток, чем признак эффективности. Поэтому работу в этом направлении усилят.

Небольшой некомплект  – большие проблемы

 Очередей в отдел кадров полиции в Челябинской области не наблюдается. Причины этого лежат на поверхности: маленькие зарплаты и большой объём нагрузки. Умалчивать о кадровом дефиците новый начальник полицейского главка не стал, но уточнил, что некомплект некритичный – всего 6%. Это один из самых низких показателей по Уральскому  федеральному округу. Но если брать цифры по структурным подразделениям, то картина уже не будет такой радужной. Самый большой некомплект - более 12% -  в патрульно-постовой службе, куда молодые люди не идут из-за низкой зарплаты. На начальном этапе она составляет 23 тыс. рублей.

По мнению Михаила Скокова, причина – в специфике региона, где на рынке труда мужчины могут найти работу с зарплатой от 40 тыс. рублей, поэтому финансовой замотивированности идти на службу в ППС нет.

«В Северной Осетии такого не было, так как там считается престижным работать в полиции. У нас некомплект вызван тем, что на рынке труда (я изучал вакансии), существует множество мест, где предлагают зарплату от 40 тыс. рублей. И молодые люди считают недопустимым для себя получать 23 тыс. рублей. И я их понимаю», - отметил глава областного МВД.

Чтобы изменить ситуацию, в полиции рассчитывают довести уровень зарплат сотрудников патрульно-постовой службы как минимум до 30 тыс. рублей.  Дополнительное финансирование запросили у области, и губернатор пошёл на встречу, отметил Михаил Скоков.

Кадровый голод ощутим и в следственных отделах. Так, например, в Челябинске не хватает 80 следователей, при этом восполнить дефицит за счёт выпускников вузов будет сложно: в этом году диплом следователя в учебных заведениях МВД региона получат только 32 специалиста.

О выселении участковых из служебного жилья: «решает суд»

Ситуация с выселением 15 уполномоченных участковых из служебного жилья, которое каким-то образом стало муниципальным, до сих пор остаётся в подвешенном состоянии.  Полицейские пытаются разобраться, почему несколько квартир в доме, построенном для сотрудников МВД на областные деньги, оказались в собственности мэрии Челябинска. Суды встают на сторону правоохранителей и заявляют о том, что выселить их нельзя, но и оформить жильё в собственность они не могут. Свою позицию в этой запутанной истории Михаил Скоков обозначил сдержанно:

«Каждый руководитель желает, чтобы его сотрудники имели достойное жильё. И поэтому любые начинания, носящие законный характер, будем поддерживать. Если есть возможность помочь, будем содействовать в улучшении жилищных условий сотрудников, но исключительно в рамках законодательства. Все пробелы в законе убирают в суде. И если будет принято [по этому делу] судебное решение, оно будет обязательно для исполнения».

Также главный полицейский области отметил, что очередь на улучшение жилищных условий сотрудников составляется и соблюдается без нарушений. Это показала проверка, проведённая МВД РФ. Тем не менее, он дал команду проконтролировать работу в этом направлении.

Митинги: есть ли план Б?

Не обошлось без вопросов о несогласованных акциях, которые состоялись в Челябинске год назад. Напомню, что в январе 2021 года с участниками челябинских митингов особо не церемонились, что привело к нескольким случаям травмирования людей. Ряд СМИ критиковали силовиков за чрезмерно жёсткий подход и несоответствие применяемых методов наведения порядка и мирного характера шествия. Журналисты поинтересовались, как полиция намерена работать, если подобные массовые акции повторятся.

Отвечая на этот вопрос, Михаил Скоков подчеркнул, что, прежде всего, необходимо не допустить нарушения законодательства: «У нас есть закон, который определяет, когда  и как гражданин может выйти на улицу [чтобы выразить свою позицию]. Существуют нормы, положения, согласно которым нужно получить разрешение на проведение мероприятия, чтобы оно не создавало дискомфорта населению. У нас есть горячие головы …», - в это время у кого-то из журналистов вырвалось ироничное «уже нет», после чего Михаил Скоков продолжил: «…которые считают возможным обходить закон. Постараемся убедить таких активных граждан не нарушать законодательство».

Борьба с дистанционным мошенничеством

Дистанционное мошенничество приобрело в Челябинской области масштабы бедствия. Об этом свидетельствуют цифры, которые привёл руководитель областного МВД.

Ежедневно в регионе совершается более 20 подобных преступлений, раскрываются только 20%. За 2021 год было возбуждено 18 тысяч дел, связанных с обманом граждан телефонными и онлайн-аферистами. Это составляет треть от общего числа преступлений. Только за один год южноуральцы перевели интернет-мошенникам 1,2 млрд. рублей, при этом потерпевшим возместили только 2,4% этой суммы, то есть 27 млн. рублей.

Обнаружить таких мошенников и собрать на них доказательную базу бывает сложно, поскольку злоумышленники, как правило, находятся вне зоны контроля правоохранителей, а то и за пределами Российской Федерации. Кроме того, они располагают техническими возможностями заметать свои следы, пояснил генерал.

«Я вижу из этой ситуации один выход – профилактика, работа с населением. Мы провели опрос, который подтвердил, что большая часть жертв мошенников не знала, что надо быть осторожней, отвечая на звонки незнакомцев. Главная задача – найти здравый, реальный механизм, с помощью которого можно было бы довести до каждого гражданина необходимость быть предельно осторожным с переводами денежных средств», - сообщил начальник полицейского главка.

Ситуацию, по мнению Михаила Скокова, может изменить создание специальной программы по информированию жителей об опасности дистанционного мошенничества. Привлекать к участию в программе планируют правоохранительный блок, общественные организации, учебные заведения и средства массовой информации. Начинание уже поддержал губернатор.

Танцы – не увлечение, а дань уважения

Главный полицейский области также прокомментировал видео своего танца, которое распространилось в Сети. На кадрах запечатлено, как Михаил Скоков мастерски исполняет осетинский танец. Челябинские журналисты отметили высокое мастерство исполнения и выразили надежду, что им удастся увидеть какой-нибудь уральский танец. Михаил Скоков надежды развеял и пояснил, что танцевальным искусством он не увлекается, а решение станцевать тогда было вызвано желанием выразить уважение народу Северной Осетии, где он служил.

«Вы, конечно, мне льстите. Меня попросил коллектив исполнить танец. Это было закрытое мероприятие. Отказать и не станцевать было как-то не по-мужски. Из чувства глубокого уважения к личному составу и народу Северной Осетии я попытался воспроизвести – не станцевать, а воспроизвести! – этот танец. Для меня это было трудно и неожиданно. Гостей мероприятия попросили не снимать. Если бы я знал, что это будет выложено в соцсетях, я бы никогда этого не сделал, так как считаю, что это нескромно для руководителя правоохранительного органа».

На этом темы пресс-конференции не были исчерпаны. Михаил Скоков рассказал также о том, почему в Челябинске приостановили установку бордюров вдоль трамвайных путей, и откуда поступают ложные сообщения о минировании челябинских школ. Об этом читайте в материалах нашего агентства.

Автор: Татьяна Правдина
Михаил Скоков
ГУ МВД по Челябинской области
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За электротранспорт в Челябинской агломерации теперь будет отвечать миндортранс

27.01.2022 15:08

Сообщения о минировании поступают в Челябинск из-за границы

27.01.2022 14:55

В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД

27.01.2022 14:29

Туристы скачали терабайты трафика на высоте 2750 метров

27.01.2022 14:17

Срок самоизоляции при контакте с заболевшими коронавирусом сокращен в два раза

27.01.2022 13:58

Челябинские власти ищут разработчика новых правил землепользования и застройки

27.01.2022 13:48

В Челябинской области обновлен антирекорд суточной заболеваемости ковидом

27.01.2022 13:46

В Челябинске задержан чиновник из минстроя

27.01.2022 13:31

Заведующий кафедрой вуза Миасса стал фигурантом уголовного дела

27.01.2022 13:03

Иностранные наркокурьеры, задержанные ФСБ, отправились в колонию

27.01.2022 12:47

90-летие ММК в Челябинске отметят большой выставкой о богатой истории комбината

27.01.2022 12:26

Жители Кизильского района просят защитить их от бегающих по деревням стай собак

27.01.2022 12:05

В Челябинске празднуют снятие блокады Ленинграда

27.01.2022 12:02

Социальные объекты Челябинска «минировали» жители Магнитогорска

27.01.2022 11:18

Администрация Курчатовского района позвала студентов на каток

27.01.2022 11:03

Большинство челябинцев считают, что «корону» поборем

27.01.2022 10:36

В Челябинске начала работу первая «ковидная» поликлиника

27.01.2022 10:32

Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария

27.01.2022 10:23

В СИЗО Магнитогорска покончил с собой мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над девочкой

27.01.2022 10:00

Локомотивный — на оптике: «Ростелеком» проводит модернизацию сетей связи в Ленинском районе Челябинска

27.01.2022 09:56

Оплачивать проезд банковскими картами теперь можно в автобусах Увельского района

27.01.2022 09:51

В нацпарке «Зигальга» началась очередная «перепись населения»

26.01.2022 21:59

Омикрон поразил 32 южноуральца в возрасте от 13 до 82 лет

26.01.2022 20:52

В четверг в Челябинской области местами небольшой снег

26.01.2022 17:03

Челябинцы сообщают о продолжающемся сливе канализации в Шершни, минэкологии отрицает

26.01.2022 16:58

Челябинские полицейские задержали наркокурьеров с крупной партией мефедрона

26.01.2022 16:52

В Челябинске, Карабаше и Коркино до выходных сохранятся НМУ

26.01.2022 16:49

В Магнитогорске рекордно низкая безработица

26.01.2022 16:47

Пенсионерка из Челябинска хотела заработать на инвестициях и лишилась миллиона рублей

26.01.2022 16:35

Врачи и учителя смогут приобрести жильё на Дальнем Востоке на льготных условиях

26.01.2022 16:32

В Москве приостановили плановую госпитализацию детей: причиной стал коронавирус

26.01.2022 16:30

Офтальмологическое отделение в Златоусте работает в штатном режиме

26.01.2022 16:25

Четвертый квартал 2021 года стал безаварийным на железнодорожных переездах ЮУЖД

26.01.2022 16:19

Совет Федерации поддержал закон об индексации пенсий выше уровня инфляции

26.01.2022 16:14

Эвакуация в школах Магнитогорска – это учебная тренировка

26.01.2022 16:10

Анонсы событий и мероприятий на 27 января

26.01.2022 15:55

Около 22 миллиардов рублей направлено на развитие ЮУЖД в 2021 году

26.01.2022 15:43

Сенаторы одобрили закон о пожизненном заключении педофилов

26.01.2022 15:41

За нападения бродячих собак к ответственности предложили привлекать чиновников

26.01.2022 15:27

В Челябинской области за сутки в два раза выросло число отправленных на карантин классов

26.01.2022 15:21

В Челябинске собака напала на мальчика

26.01.2022 14:46

На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения

26.01.2022 14:39

В Челябинске выбрали организацию по отлову бездомных животных

26.01.2022 14:14

Миасец выбросил собутыльницу с четвертого этажа

26.01.2022 14:04

Волна сообщений о минировании докатилась и до больниц Челябинска

26.01.2022 13:32

Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение

26.01.2022 13:08

«Уралкуз» отгрузил максимальный объем раскатных колец

26.01.2022 12:17

«Солнечная долина» проведет соревнования по горнолыжному спорту для «особенных» спортсменов

26.01.2022 12:09

В ЗСО Челябинской области новое назначение, в аппарате губернатора освободилась должность

26.01.2022 12:00

Застройщики из Челябинска запустили проект в Екатеринбурге при поддержке Сбербанка

26.01.2022 11:53

Южноуралец погиб после столкновения с деревом

26.01.2022 11:48

Почему преподобного Никифора Прокаженного молят об исцелении от ковида узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

26.01.2022 11:22

Администрацию Челябинска эвакуировали из-за сообщения о минировании

26.01.2022 11:20

В Челябинской области растет число заболевших ковидом

26.01.2022 10:57

Экс-заместитель главврача ОКБ №3 снова пойдет под суд

26.01.2022 10:42

Челябинская область узаконила свои границы с соседними регионами

26.01.2022 10:19

Изменились правила выдачи жилищных субсидий

26.01.2022 10:14

Сборная России по водному поло с «уралочками» из Златоуста разгромила Италию

26.01.2022 10:10

КСП Челябинской области проверит минимущества

26.01.2022 10:08

Возбуждены уголовные дела по итогам проверок КСП в Магнитогорске и Ашинском районе

25.01.2022 22:56

Пятиклассники Кусинского района освоят азы горнолыжного спорта и сноубординга

25.01.2022 22:07

«Урал-пресс-информ» объявляет фотоконкурс «Зимняя сказка»

25.01.2022 20:33

В Челябинске принят дизайн-код наружного освещения

25.01.2022 20:01

Несравненная Эдит Пиаф: Молодежный театр Челябинска отмечает 20-летие спектакля «На балу удачи»

25.01.2022 19:57

Омикрон наступает, но новых ограничений в Челябинской области пока вводить не планируют

25.01.2022 19:50

«Отмеряющие время»: в Историческом музее Южного Урала открылась выставка часов

25.01.2022 19:41

В Магнитогорске грядет трехмерная стройка

25.01.2022 18:45

На пяти перекрестках Челябинска отключат светофоры

25.01.2022 18:41

Врачи рекомендуют пожилым людям улучшать память с помощью секса

25.01.2022 18:21

Обещал устроить ребенка в детский сад: миасец «развел» жительницу Томска на деньги

25.01.2022 18:15

Генерал Скоков: Раскрываемость преступлений в Челябинской области выше среднего показателя по стране

25.01.2022 18:09

В Челябинской области построили дублер олимпийской трассы по ски-кроссу

25.01.2022 17:44

Школы Челябинской области не переводят на дистант, лишь отправляют частично на карантин

25.01.2022 17:25

Магнитогорские ревизоры отчитались о работе

25.01.2022 17:23

Магнитогорский молочный завод получил грамоту Минсельхоза

25.01.2022 17:06

Анонсы событий и мероприятий на 26 января

25.01.2022 16:59

РМК утвердила стратегию социального развития

25.01.2022 16:54

В среду в Челябинской области без осадков

25.01.2022 16:48

Текслер поделился своим студенческим фото и обратился с пожеланиями к нынешним студентам