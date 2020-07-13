В жару в Еткульском районе резко ограничили подачу воды жителям

Жители Еткульского муниципального района (Челябинская область) жалуются на ограничение подачи воды. И это все происходит в период аномальной жары и режима повышенной готовности, когда необходимо более тщательно соблюдать правила гигиены.

Как сообщает районная администрация, в селе Еткуль подача воды была ограничена еще в прошлый четверг, девятого июля. Ограничение продлится до окончания периода высоких температур. Вода в домах жителей, по сообщению мэрии, отсутствует лишь в ночное время - с 23 часов вечера до пяти утра.

Правда, жители в социальных сетях утверждают, что не видят воды уже после возвращения с работы. «Я каждый день прихожу с работы в 16.00, куда вода девается, ее нет. В шесть утра каждый день на работу собираюсь, воды нет. Это как понимать и как выживать», - пишет Анна Степанова.

Анна Абакумова отмечает, что в Еткуле нередко летом возникают проблемы с водой. На то течет тонкой струйкой, то совсем исчезает. Но в этом году ее жители практически не видят.

Жители написали обращение в правительство области и уже даже получили ответ. Но он их абсолютно не устраивает, так как проблему не решает.

В ответе заявители из районной администрации говорится, что в связи с засушливой погодой расход воды с мая по июнь вырос в два раза (с одной тысячи до двух тысяч кубов в сутки). Жители много воды тратят на полив. Были израсходованы все запасы из накопительных емкостей.

«Дальнейшая подача воды населению привела бы к остановке насосной станции второго подъема, поэтому и были приняты ограничительные меры по подаче воды», - отмечается в ответе.

В итоге в жилых домах днем снижено давление холодной воды, а многоквартирных домах – вообще нет. Но это позволило вновь заполнить накопительные емкости.

Но во второй половине июня и в начале июля вновь произошел резкий скачок суточного расхода воды (и вновь много уходит на полив). Накопительные резервуары не успевали пополняться и напор воды в домах резко уменьшился, а по ночам она и вовсе исчезала.

Кроме того, в Еткуле и в деревне Печенкино идет активное строительство жилья и появляются новые потребители. Это ведет в росту водопотребления из централизованной системы водоснабжения района.

При этом районный Водоканал утверждает, что немало жителей пользуются водой незаконно. Фактический объем поданной воды почти в три раза больше объема, на который начислена плата. Предприятие намерено провести большую ревизию сетей, чтобы выявить несанкционированные подключения.

В администрации заверяют, что принимают все меры по установке наружного водоснабжения. «В связи с жаркой погодой и многочисленными жалобами граждан сегодня в подвалах многоквартирных домов по улице Первомайской № 12, 14,20, 24, 26 выведены краны для набора воды на бытовые нужды», - сообщают в администрации. Жители других многоквартирных домов Еткуля предложено обратиться в свою управляющую компанию для организации в подвальном помещении МКД крана для набора воды.

Завтра водой на бытовые нужды смогут запастись жители частного сектора Еткуля и северной части села.

Для жителей села Печенкино также организованы временные водоразборные колонки (краны) на улице Мира.

Жителей просят использовать для полива в садах и огородах техническую воду, которую можно заказать в Еткульском районном водоканале.

Помимо этого, в районе прорабатывается вопрос по бурению новых скважин. По программе «Чистая вода» на 2021 год намечено проведение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство водозаборных и очистных сооружений в северной части Еткуля».

Кроме того, ограничено водоснабжение в деревне Печенкино Еткульского района с 6 по 17 июля.