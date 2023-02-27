В женской колонии Челябинска ярко и вкусно проводили зиму

В женской исправительной колонии №5 Челябинска в воскресенье, 26 февраля, ярко и вкусно проводили зиму. По традиции, Масленицу в учреждении праздновали интересными конкурсами и чаепитием с аппетитными блинами.

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, праздник своим подопечным подарила администрация ИК-5. Масленица стала частью воспитательной работы с осужденными.

Праздничная программа в стенах «пятерки» получилась очень насыщенной: включала конкурсы, частушки, хороводы и поедание олицетворяющих солнце блинчиков, насладиться которыми можно было вприкуску с вишневым вареньем, запивая ароматным горячим чаем.

В этом году в столовой женской колонии испекли 800 блинов, разделив их на половинки, чтобы хватило всем. На свежем воздухе блинчики всегда съедаются с большим аппетитом, отмечают в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Украшением проводов зимы в ИК-5 стала выставка поделок, созданных руками мастериц из кружка декоративно-прикладного творчества. Кроме того, в стенах учреждения состоялся зажигательный танцевальный флешмоб.

Завершился праздник сожжением чучела Масленицы.