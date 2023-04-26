В Златоусте на благо российских бойцов трудится пылесос с голосом Зеленского

В Златоусте (Челябинская область) трудится на благо российских бойцов на передовой робот-пылесос, разговаривающий голосом Зеленского.

Машину, предназначенную для всасывания пыли, запрограммировал говорить - «умничать, бесконечно просить о помощи, возмущаться, орать, ныть» - златоустовец по имени Виталий.

Свое изобретение, названное «пылесосом-нюхачом» («снюхает все (в смысле пыль и грязь) подчистую») он сдает в аренду. Полученную прибыль тратит на помощь землякам. Так, на своей странице в ВКонтакте сегодня, 26 апреля, Виталий написал следующее:

«Ребят, это невероятно! Зеленский заработал (в оригинале слово другое) на дрон для наших солдат на передовой! Большое спасибо всем, кто мне помогал и арендовал робота-пылесоса. Вы крутые!».

Виталий уже получил благодарность от участников СВО.