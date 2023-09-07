В Златоусте описали 200-летнюю историю органов правопорядка

В Отделе МВД России по Златоустовскому городскому округу состоялась презентация книги «На страже порядка». Это первое и пока единственное в городе издание, раскрывающее 200-летнюю историю органов правопорядка.

На литературной встрече в актовом зале Отдела МВД авторы рассказали о том, как создавалась книга «На страже закона» и вкратце остановились на её содержании.

«Книга рассчитана на широкий круг читателя, поскольку прокладывает путь между взаимоотношениями полиции и гражданского общества. Материалы получены из первых уст, расположены в хронологическом порядке, в соответствии с историческим развитием органов внутренних дел Златоуста», – отметил председатель областного Общественного совета при ГУ МВД России по Челябинской области генерал-майор милиции в отставке Владимир Майоров.

Книга «На страже закона» раскрывает 200-летнюю историю местных органов правопорядка. Её объём составил 432 страницы из 17 глав. Первые шесть глав – это краткий очерк истории правоохранительных органов Златоуста и отдельных сторон деятельности, куда были включены материалы о расследовании наиболее нашумевших в своё время уголовных дел.

В книге нашли место любопытные и малоизвестные факты: к примеру, какое отношение к работе органов правопорядка Златоуста имели такие известные люди, как маршал Советского Союза Борис Шапошников, именитый певец Фёдор Шаляпин и даже дедушка вождя мирового пролетариата В.И. Ульянова-Ленина доктор Александр Бланк.

Реализуя творческий замысел, коллектив по созданию книги несколько лет собирал материалы, изучал архивы, посещал исторические музеи, встречался с живыми свидетелями событий минувших лет, в результате чего появилась эта уникальная книга.

В заключительной основной части презентации каждому сидящему в зале участнику была подарена книга на память. Мероприятие послужило началу просветительской акции златоустовского ОМВД «Историческая книга в подарок», которая продолжится за пределами актового зала и знаменательного дня, станет значимым событием для всех обладателей книги «На страже закона».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД Росии по Челябинской области, мероприятие завершилось возложением цветов и фотографированием возле мемориала памяти.

На презентации присутствовали авторы книги – руководитель исторической комнаты ОМВД РФ по Златоустовскому городскому округу полковник внутренней службы в отставке Владимир Бобылев, член союза писателей и союза краеведов России, почётный гражданин Златоуста, лауреат многих премий, редактор-составитель «Златоустовская энциклопедия» Александр Козлов, член Союза краеведов России, автор книг «Златоуст в фотографиях и открытках», майор милиции в отставке Сергей Волокитин, автор видеофильмов об истории златоустовских правоохранительных органов Андрей Курбатов, заслуженный работник культуры, заведующий отделом истории Златоустовского краеведческого музея, автор исторических очерков «Златоуст и златоустовцы» Юрий Окунцов.