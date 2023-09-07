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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.09.2023

В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.09.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2023

Еще больше притяжения: на городском курорте Магнитки построят уникальный для России термальный комплекс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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07.09.2023

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ГУ МВД по Челябинской области
Общество
07.09.2023 13:19

В Златоусте описали 200-летнюю историю органов правопорядка

В Отделе МВД России по Златоустовскому городскому округу состоялась презентация книги «На страже порядка». Это первое и пока единственное в городе издание, раскрывающее 200-летнюю историю органов правопорядка.

На литературной встрече в актовом зале Отдела МВД авторы рассказали о том, как создавалась книга «На страже закона» и вкратце остановились на её содержании.

«Книга рассчитана на широкий круг читателя, поскольку прокладывает путь между взаимоотношениями полиции и гражданского общества. Материалы получены из первых уст, расположены в хронологическом порядке, в соответствии с историческим развитием органов внутренних дел Златоуста», – отметил председатель областного Общественного совета при ГУ МВД России по Челябинской области генерал-майор милиции в отставке Владимир Майоров.

Книга «На страже закона» раскрывает 200-летнюю историю местных органов правопорядка. Её объём составил 432 страницы из 17 глав. Первые шесть глав – это краткий очерк истории правоохранительных органов Златоуста и отдельных сторон деятельности, куда были включены материалы о расследовании наиболее нашумевших в своё время уголовных дел.

В книге нашли место любопытные и малоизвестные факты: к примеру, какое отношение к работе органов правопорядка Златоуста имели такие известные люди, как маршал Советского Союза Борис Шапошников, именитый певец Фёдор Шаляпин и даже дедушка вождя мирового пролетариата В.И. Ульянова-Ленина доктор Александр Бланк.

Реализуя творческий замысел, коллектив по созданию книги несколько лет собирал материалы, изучал архивы, посещал исторические музеи, встречался с живыми свидетелями событий минувших лет, в результате чего появилась эта уникальная книга.

В заключительной основной части презентации каждому сидящему в зале участнику была подарена книга на память. Мероприятие послужило началу просветительской акции златоустовского ОМВД «Историческая книга в подарок», которая продолжится за пределами актового зала и знаменательного дня, станет значимым событием для всех обладателей книги «На страже закона».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД Росии по Челябинской области, мероприятие завершилось возложением цветов и фотографированием возле мемориала памяти.

На презентации присутствовали авторы книги – руководитель исторической комнаты ОМВД РФ по Златоустовскому городскому округу полковник внутренней службы в отставке Владимир Бобылев, член союза писателей и союза краеведов России, почётный гражданин Златоуста, лауреат многих премий, редактор-составитель «Златоустовская энциклопедия» Александр Козлов, член Союза краеведов России, автор книг «Златоуст в фотографиях и открытках», майор милиции в отставке Сергей Волокитин, автор видеофильмов об истории златоустовских правоохранительных органов Андрей Курбатов, заслуженный работник культуры, заведующий отделом истории Златоустовского краеведческого музея, автор исторических очерков «Златоуст и златоустовцы» Юрий Окунцов.  

ГУ МВД по Челябинской области
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05.09.2023 08:56

В Челябинске 11 октября состоится классический национальный русский балет «Щелкунчик»

04.09.2023 22:30

Анонсы событий и мероприятий на 5 сентября (18+)

04.09.2023 21:15

В Челябинской области пятого сентября – местами дожди, ночные заморозки

04.09.2023 21:06

Над Брянской областью перехвачены два беспилотника, один пытался атаковать ТЭЦ

04.09.2023 20:39

Предельный возраст для отсрочки от срочной службы для IT-специалистов повышен до 30 лет

04.09.2023 20:13

Губернатор призвал южноуральцев проголосовать за достижения Челябинской области

04.09.2023 18:28

Патрульно-постовая служба Челябинской области отмечает вековой юбилей

04.09.2023 18:08

В челябинской Сосновке закрыли движение по улице Коммуны

04.09.2023 18:04

Выкопавших и повредивших бочку с серной кислотой в лесу Кыштыма лиц ищут правоохранительные органы

04.09.2023 17:49

Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году

04.09.2023 17:47

Челябинский Ангел показал, как выглядит операционная на передовой

04.09.2023 17:37

На южной стене дома по улице Мира в Челябинске проведут аварийно-восстановительные работы

04.09.2023 17:14

Экс-директор ФОКа в Нагайбакском районе, где погиб школьник, приговорен к двум годам условно

04.09.2023 17:12

Белые цветы к белому сердцу: в Коркино почтили память жертв теракта в Беслане

04.09.2023 16:44

В Челябинске вспомнили уральских героев

04.09.2023 16:32

Новая набережная Первого озера Челябинска заметно похорошела

04.09.2023 16:18

На улице Цвиллинга в Челябинске продлили ограничение движения

04.09.2023 16:10

В Челябинске презентовали научную выставку о лошадях

04.09.2023 16:07

Зелень вместо фруктов: в Челябинске взамен снесенных киосков-нелегалов высаживают деревья

04.09.2023 15:14

В МУП «ПОВВ» Челябинска проводятся обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере

04.09.2023 14:51

Из попавших под сокращение 1,8 тысячи южноуральцев могут фактически потерять работу 6,5%

04.09.2023 14:30

Челябинцы с улицы Овчинникова из-за воды остались без света

04.09.2023 14:14

В Челябинске открываются десятки сезонных ярмарок, пенсионерам-садоводам - особые условия

04.09.2023 14:01

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