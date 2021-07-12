В Златоусте разрушается общежитие, власти расселяют жильцов

В Златоусте (Челябинская область) разрушается здание общежития на улице Шишкина, 2. Общественники обвиняют управляющую компанию в бездействии.

Выехав по указанному адресу, представители местного отделения «Гражданского патруля» констатировали, что на стене появилась глубокая трещина – до самого верха строения.

«Сейчас пойдут дожди, разрушение продолжится, и к осени стена точно рухнет. Дай бог, если не на голову жильцам. Еще в прошлом году мы говорили: стена завалится! Но кто нас слушал? Результат налицо. А если дом рухнет? Если будут жертвы?!» - возмущаются общественники.

«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру и госжилинспекцию Челябинской области с жалобой на бездействие управляющей компании. Общественники отметили, что, если дом является аварийным, его необходимо расселять.

В администрации Златоуста агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что дом на Шишкина, построенный в 1955-м году, признан аварийным в 2016-м – его жители попали в программу переселения

«В настоящее время в Златоусте для переселенцев из ветхоаварийного жилья возводят два многоэтажных дома - в кварталах «Молодёжный» и «Берёзовая роща». Сдача домов запланирована на декабрь этого года», - рассказали в городской мэрии.

Часть жителей аварийного дома уже сейчас проживает в маневренном фонде. На сегодняшний день из более чем 50-ти комнат жилого здания заселены только шесть. Дом по-прежнему обеспечен всеми коммунальными услугами.