В ЗСО развернулась оживленная дискуссия по зарплатам медработников Челябинской области

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области бурно обсудили вопросы размеры заработной платы медицинских работников в регионе - за счет чего повышается зарплата, как должна отличаться оплата труда медсестер и младшего медперсонала и нужно ли при оценке роста средней зарплаты медиков учитывать и уровень их нагрузки.

Как сообщил на совместном заседании комитета по социальной политике и комитета по бюджету и налогам ЗСО министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, в 2020 году врачи и иные работники с высшим образованием в государственных и муниципальных медучреждениях получали в среднем 84 тысячи 592,3 рубля в месяц, что составляет 263% от прогнозного показателя (прогнозный – 32 тысячи 161,5 рубля, целевой - 64 тысячи 323,6 рубля). Средний медперсонал в среднем получал 43 тысячи 452 рубля (135%), младший медперсонал - 36 тысяч 538,8 рубля (превышение 13,6%).

«Это выплаты с учетом всех выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку за выполнение особо важных работ медработниками, которые участвуют в непосредственном оказании медпомощи гражданам с выявленной коронавирусной инфекцией, - уточнил Юрий Семенов.

Без учета ковидных выплат средняя зарплата врача в прошлом году составила 71 тысячу 948,9 рубля (выше нормативного показателя на 23,7%), среднего медперсонала - 35 тысяч 875,4 рубля (плюс 11,5%). Зарплата младшего медицинского персонала оказалась ниже норматива на 3,9% - 30 тысяч 893 рубля. «Но дельта минус пять процентов допускается», - подчеркнул Семенов.

Депутат Александр Журавлев (ранее он возглавлял областную больницу и был председателем комитета по социальной политике в прошлом созыве) поинтересовался у главы минздрава, есть ли факты невыполнения соответствующих указов о зарплатах в отдельных медучреждениях и какова зарплата у прочего персонала (водители, уборщицы и так далее).

Юрий Семенов ответил, что по врачам и среднему медперсоналу во всех больницах выполняют указ, а по младшему медперсоналу в некоторых медорганизациях не достигают индикатива. Эти организации берутся на контроль в минздраве.

Председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш тут же напомнил, что неблагоприятная ситуация по зарплатам младшего медперсонала продолжается не первый год. «Эта категория очень обижена на власть, и мы перед нею в долгу. Я не случайно дал всем депутатам поручение, не использовать официальные цифры в общении с людьми. Когда медработникам называешь средний размер их зарплат, у них глаза на лоб лезут, такие расхождения от фактических выплат», - заявил спикер и поинтересовался у министра, в больницах области няня действительно получает 35 тысяч 587 рублей. Глава минздрава пояснил, что зарплата зависит от объема выполняемых работ.

«Конечно, если мы ее заставим с утра до вечера работать, то будет получать не только 35 тысяч и больше, - ответил глава регионального парламента и добавил. - Сейчас из-за ковидной ситуации врачи и средний медперсона более-менее нормально обеспечены зарплатой, хотя и вкалывают они — боже ты мой».

Александр Журавлев также обратил внимание на еще один, не совсем правильный с его точки зрения, способ повышения заработных плат в некоторых больницах - сократить персонал, нагрузить каждого оставшегося сотрудника работой за пятерых, а получать он будет за троих. «С этим надо бороться. Нужно смотреть не только на средний уровень зарплат медработника, но и на уровень нагрузки на него. В свое время были показатели нагрузки на врачей, на средний медработников. Но их выбросили. В результате этого можно нагрузить человека до беспредела, пока ноги не протянет», - возмущался депутат.

Руководитель фракции «Партии пенсионеров» в региональном парламенте Степан Фирстов в свою очередь отметил, что с другой стороны в районных больницах у врачей нет возможности подрабатывать и они в итоге получают немного за свой труд. «Врач, который работает на одну ставку, получает мало. Например, в Южноуральске участковый педиатр получат 23 тысячи 163 рубля на руки, у него нет возможности подработать, как в других больницах. Индикативы получаются за счет трех-четырех ставок и совмещения», - рассказал Фирстов. По его словам, фельдшер в Миассе получает 14 тысяч 658 рублей, медсестра 13 тысяч 14 рублей.

Александр Журавлев также отметил, что, по его мнению, в зарплатах есть и еще один перекос - нельзя равнять по среднему уровню заработной платы среднего и младшего медработника (у них и уровень образования разный, и ответственность). И некоторые медсестры начинают говорить, зачем им получать среднее медобразование, пахать с утра до ночи, лучше пойти в санитарки и получать ту же зарплату. «Да она не пойдет никогда в санитарки», - возразил Мякуш. «Пойдет», - заверил Журавлев.

Его поддержал другой парламентарий, главный врач окружного онкодиспансера Андрей Важенин. По его мнению, очень опасно уравнивать зарплаты медсестер и санитарок. «В лечебном учреждении медсестра не должна получать столько же, сколько санитарка. Это очень плохо, очень страшно и ведет к деградации людей квалифицированных. Санитаркам нужно платить, но с квалификацией должны получать побольше (как и врач больше медсестры). Лечебную работу выполняют люди с квалификацией, и на них держится медицина. При всём уважении к труду санитарок. Индикативы соблюдать надо, но вилку за квалификацию нужно иметь», - высказал свою точку зрения главврач.

Депутаты озвучили и еще одну проблему - врачи зачастую не хотят говорить об истинных зарплатах, потому что боятся потерять работу. Депутат Ольга Мухометьярова подтвердила и привела пример, что обратившимся к ней медработников заставляли писать объяснительные. Она попросила министра, чтобы он предупредил главных врачей – медработники должны иметь возможность жаловаться депутатам. На что спикер посоветовал депутату более плотнее работать с медиками и решать все вопросы на местах.