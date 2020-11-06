Вакцина от ковида поступит в Челябинскую область в декабре

Вакцина от новой коронавирусной инфекции Covid-19 поступит в Челябинскую область в декабре.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге шестого ноября.

По ее словам, к декабрю обещают наладить промышленный выпуск вакцины от ковида, в миллионных дозах. «Поэтому надеемся, что в декабре вопрос, который мы ранее обсуждали, - о возможности более массовой вакцинации населения, начнет решаться», - уточнила первый замгубернатора.

В регионе продолжается вакцинация от гриппа. «Охват вакцинацией остается прежним – 68 процентов от плана, и мы ждем допоставки вакцины для взрослого населения, - уточнила Ирина Альфредовна. - Сегодня был федеральный селектор – до 30 ноября должна прийти оставшаяся вакцина».