Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»

В Челябинске прекрасных и благородных участниц движения «ZOV», помогающих участникам специальной военной операции и жителям новых регионов России, с Международным женским днем, 8 Марта, поздравили заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев и представители муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ.

«Вы настоящие молодцы, ведь несмотря на свою занятость, работу, семейные обязанности, вы находите время, чтобы заниматься таким благородным делом. Ваша поддержка – бесценна, особенно для тех, кто сейчас в зоне СВО. Спасибо вам за ваш труд, за ваши открытые сердца, за тепло рук. Счастья вам, здоровья и всегда отличного настроения», – сказал Сергей Авдеев.

Как напоминают в пресс-службе администрации Челябинска, волонтерское движение «ZOV» было создано в июле 2022 года Надеждой Солдатенковой. Изначально в состав инициативной группы входили всего несколько человек, а на сегодняшний день в работе задействовано свыше двух тысяч горожан, большинство из которых - женщины.

«Нас всех объединило желание помогать нашим ребятам. Мы отправляем на передовую оборудование, медикаменты, продукты питания, средства личной гигиены. Наши женщины шьют и вяжут одежду, спальники, наладили производство маскировочных сетей. Недавно освоили изготовление браслетов из паракорда. Это крепкий шнур, который способен выдержать большие нагрузки и при необходимости может быть применен даже в качестве жгута», – рассказала Надежда Солдатенкова.

Сбор помощи идет по конкретным заявкам тех, кто находится в зоне СВО. За период своей работы «ZOV» уже сформировал посылки общим весом более 30 тонн.

Участники движения не боятся трудностей, ведь их поддерживают и члены их семей, даже самые маленькие.

«Моей дочке восемь лет. С самого начала она очень прониклась всей этой ситуацией. Сейчас помогает, когда есть возможность: сама кроит и вырезает заготовки для пятиточечников, - поделилась одна из участниц волонтерского движения. – Вообще родные с пониманием относятся к тому, что мы делаем».