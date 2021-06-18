18.06.2021
Экс-полицейского из Чебаркуля признали виновным в изнасиловании
18.06.2021
УФАС выявило сговор при ремонте набережной Миасса в Челябинске
18.06.2021
В Челябинске перевернулось такси с пассажиром
18.06.2021
В Челябинской области ликвидировано преступное сообщество
18.06.2021
Общественники назвали причину залатанных дорог в Челябинске
18.06.2021
«Мы помним, мы гордимся»: в Челябинске стартовала акция «Земля доблести»
«Мы помним, мы гордимся»: в Челябинске стартовала акция «Земля доблести»
18.06.2021
Прокуратура встала на защиту пострадавшей по вине властей водоохранной зоны озера Сунгуль
18.06.2021
Сборная ЧЦЗ признана победителем «Гонки героев» среди корпоративных команд
18.06.2021
Челябинская область готова оперативно развернуть новые госпитальные базы под ковид
18.06.2021
В Магнитогорске пернатый малыш «зацепил» своего спасителя
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
16.06.2021
Челябинская область в июне получит 2,3 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021
Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах
16.06.2021