«Мы помним, мы гордимся»: в Челябинске стартовала акция «Земля доблести»

В Челябинской области вчера, 17-го июня, стартовала всероссийская акция «Земля Доблести», в которой принимают участие юнармейцы и поисковики нашего региона.

Старт был дан в Челябинске - под контролем руководителя Ассоциации волонтеров-поисковиков Челябинской областной библиотеки для молодёжи Олега Ведмедя, который на протяжении многих лет самозабвенно отдает всего себя такому важному делу. Результат его работы - получение достоверных сведений о тысячах бойцов, отдавших жизни, защищая нашу Родину от фашистов.

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Так, юнармейцы, обучающиеся по программе областного центра дополнительного образования детей (ОЦДОД), воспитанники копейского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, вместе с преподавателем ОЦДОД Анатолием Корепоновым и куратором пресс-службы Юнармии Челябинской области Филиппом Венедиктовым в рамках акции посетили места госпитальных захоронений.

На каждом из них Олег Ведмедь рассказал ребятам истории о тех временах, о том, как восстанавливались имена всех бойцов, погибших от ран и похороненных на земле Южного Урала.

С мест реальных захоронений были взяты образцы земли. После того как такие же мероприятия пройдут по всей области, землю с мест воинской доблести привезут в Челябинск, где она будет запечатана в своеобразной капсуле - гильзе от 45-миллиметрового орудия, с табличкой, указывающей, откуда эта земля.

Затем делегация, состоящая из ребят-юнармейцев и поисковиков, отправится в Санкт-Петербург - город, ставший инициатором данной акции, направленной на сохранение памяти о подвиге нашего народа во время Великой Отечественной войны. Там гильза с землей будет торжественно передана в музей Боевого Братства России». Ребятам проведут экскурсию по культурной столице.

Акция проводится при поддержке правительства Челябинской области.