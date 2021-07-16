Юнармейцы Троицка собрали «землю доблести» с братских могил советских солдат

В Троицке (Челябинская область) вчера, 15-го июля, в рамках проведения в регионе всероссийской акции «Земля доблести» были торжественно взяты образцы земли с мест двух госпитальных захоронений на Дмитриевском кладбище, где перед этим священник, отец Игорь, отслужил панихиду.

Руководил мероприятием военный комиссар города Троицка, Троицкого и Октябрьского районов Александр Просяник, в приветственном слове подчеркнувший важность преемственности поколений и сохранения памяти о великом подвиге, совершенном нашими предками в годы Великой Отечественной войны.

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В событии принимали участие представитель управления по спорту, туризму и делам молодёжи администрации Троицка Алина Арапова, руководитель поискового отряда «Троицк - город тыловых госпиталей» Людмила Казанцева, заместитель начальника штаба Троицкого ГО ВВПОД «Юнармия» Александр Володин и ребята из юнармейского отряда школы №3 (руководитель - Александр Кораблев), специалист управления по культуре администрации Троицка Светлана Асташева, военнослужащие, волонтёры Победы.

Земля, взятая в Троицке с братских могил воинов, в годы Великой Отечественной умерших в госпиталях от ран, была взята со всеми воинскими почестями, помещена в льняной кисет и передана в столицу Южного Урала, где вместе с землей из таких же мест боевой доблести Магнитогорска, Чебаркуля, Златоуста, Копейска, Челябинска будет запечатана в гильзе от 45-миллиметровой пушки и передана делегацией Юнармии Челябинской области и поисковиков в музей Боевого Братства в городе Санкт-Петербурге.

Напомним, в Челябинской области старт всероссийской акции «Земля Доблести», в которой принимают участие юнармейцы и поисковики региона, был дан 17-го июня. Мероприятие в южноуральской столице провел руководитель Ассоциации волонтеров-поисковиков Челябинской областной библиотеки для молодёжи Олег Ведмедь. Мероприятие в Троицке стало завершающим аккордом патриотической акции.