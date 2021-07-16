16.07.2021
В Челябинске ремонтируют трамвайные переезды
16.07.2021
В Челябинской области уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны
16.07.2021
В Южноуральске мужчина убил двух местных жителей
16.07.2021
В Челябинске ко дню металлурга состоится выставка одной картины
16.07.2021
ВТБ Мобайл запустил доставку и онлайн-оформление SIM-карт в Челябинской области
16.07.2021
Вулкан и сбои в поставках: в России нашли причины роста цен на бананы
Юнармейцы Троицка собрали «землю доблести» с братских могил советских солдат
23.06.2021
Как сохранить живую память о войне? Круглый стол в Историческом музее ко Дню памяти и скорби
23.06.2021
У Еткульского района есть своя Книга памяти
22.06.2021
Юноша из Коркино посягнул на святое: реабилитация фашизма в России не пройдет
22.06.2021
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
15.07.2021
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021
Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет
14.07.2021
Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали
14.07.2021
Родители школьников и будущих первоклассников получат по 10 тысяч к новому учебному году
13.07.2021